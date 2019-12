Betelgeuse, la estrella gigante que podría explotar

La estrella Betelgeuse ubicada a unos 700 años luz de la tierra ha disminuido su brillo, lo que podría significar que esta a punto de explotar, de acuerdo con el artículo 'The Fainting of the Nearby Red Supergiant Betelgeuse', publicado por Ed Guinan, profesor de astronomía de la Universidad de Villanova en Pensilvania, Estados unidos.

Ed Guinan en conjunto con sus colegas lleva desde 1980 observando la estrella y dice que en el último siglo esta no había disminuido su intensidad de forma tan agresiva, lo que implicaría que algo esta por suceder.



En una entrevista con CNN, Guinan dijo que Betelgeuse "ha estado disminuyendo su brillo bruscamente desde octubre, y ahora es aproximadamente 2,5 veces más débil de lo habitual. ", pasando de ser la novena estrella más brillante a la número 23.

Ha estado disminuyendo su brillo bruscamente desde octubre, y ahora es aproximadamente 2,5 veces más débil de lo habitual.

Respecto a ello, explicó que Betelgeuse es una estrella cambiante, es decir que aumenta y disminuye su luminosidad constantemente durante ciclos que pueden durar 420 días. Este proceso debería finalizar en enero, aunque de acuerdo con él, la estrella es impredecible.



"Personalmente creo que va a recuperarse, pero es divertido ver cómo cambian las estrellas”, dijo Guinan a CNN. Sin embargo, agrega: “Si continúa atenuándose, todas las apuestas están canceladas.

¿Qué pasaría si explota?

Las estrellas fusionan varios elementos en sus núcleos, y si Betelgeuse se quemara hasta convertirse en núcleo de hierro que colapsara, se convertiría en una supernova, por tanto brillaría con un tono azul durante tres o cuatro meses y se desvanecería en un año y de acuerdo con Guinan, podría ser visible incluso durante el día.

Brillaría con un tono azul durante tres o cuatro meses y se desvanecería en un año y de acuerdo con Guinan, podría ser visible incluso durante el día.

Sin embargo, Guinan explica que estrellas como Betelgeuse tienen un tiempo estimado de vida de 10 millones de años, y aunque esta cada vez más cerca a cumplirlo, asegura que hay una gran probabilidad que no la veamos explotar, “probablemente sucederá en los próximos 200.000 o 300.000 años", dijo el astrónomo a CNN.



Si sucediera, no existiría ningún peligro para la Tierra, sin embargo, la radiación ultravioleta podría quemar la capa de ozono de nuestra atmósfera.



REDACCIÓN CIENCIA