Becas: investigadoras podrán hacer sus pasantías en países del sur global

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como representante de Colombia ante el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB), invita a las mujeres científicas menores de 45 años a inscribirse en la convocatoria ‘EMPOWER Fellowship Programme’, que tiene como objetivo impulsar las carreras de las mujeres beneficiadas, a través de becas que les permitirán realizar pasantías en alguna institución de los países miembro.



“Desde MinCiencias estamos apostándole a reducir la brecha de género que hay en el

sector, por lo que me complace invitar a investigadoras de todas las zonas del país a postularse a estas pasantías de seis meses en los laboratorios del ICGEB ubicados en Nueva Delhi (India), Ciudad del Cabo (Sudáfrica) o en otras instituciones que estén situadas en alguno de los países del sur global que son miembro de la organización”, explicó el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tito José Crissien.



Esta oportunidad de financiación, que lanzó el ICGEB en alianza con la Oficina para

Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas (UNOSSC), en el marco de su iniciativa

‘Youth4South’, surge con el fin de impulsar el desarrollo e interés por la ciencia en los países en vía de desarrollo, entre los que se encuentra Colombia, y en particular de los países menos desarrollados.



Las elegidas realizarán trabajos de investigación en biotecnología y campos

relacionados, incluida la salud (enfermedades infecciosas y enfermedades no

transmisibles), agricultura sostenible y eficaz, biotecnología industrial y energías

renovables.

Requisitos

Las investigadoras interesadas en inscribirse al programa deberán tener menos de 45 años y trabajar en alguno de los temas mencionados.



Para postularse deberán ingresar a https://www.icgeb.org/activities/fellowship/empower/ y diligenciar el formulario en línea

antes del 30 de septiembre de 2021.



Las becas incluyen seguro médico y de viajes, la posibilidad de aplicar las últimas técnicas y metodologías al tema de investigación elegido por la solicitante; oportunidades de tutoría, aprendizaje entre pares y habilidades complementarias; e inmersión en un entorno científico internacional de primer nivel.





*Con información del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

