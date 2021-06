'Para Mujeres en la Ciencia' otorgará becas a científicas colombianas

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, L’Oréal Colombia y el Icetex, con el apoyo de la Unesco, abrieron la convocatoria del programa ‘Para Mujeres en la Ciencia Colombia’, que en esta oportunidad otorgará siete becas, cada una por un valor de 40 millones de pesos para reconocer la labor de las 3.900 científicas registradas en el país.



Hasta el primero de agosto podrán postularse a este reconocimiento mujeres colombianas que vivan actualmente en el país, que estén cursando doctorados o realizando una estancia posdoctoral, y lleven como mínimo un año en dichos procesos.



Adicionalmente, deben estar adelantando una investigación vinculada a una entidad pública o privada y presentar un proyecto en las áreas de investigación determinadas, a través de la plataforma For Women in Science.



Para la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Torres, esta iniciativa permite seguir construyendo referentes para las niñas y jóvenes del país.



“Estamos comprometidos con el cierre de brechas de género en el desarrollo de las llamadas áreas STEM, es decir, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, en toda Colombia, con enfoque diferencial y con especial énfasis en las mujeres que trabajan por el desarrollo de las capacidades territoriales en zonas que históricamente no han visto los beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación", dijo.



El desarrollo que ha tenido este programa en el país durante los últimos años ha sido posible gracias al trabajo mancomunado entre L’Oréal, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Icetex y el acompañamiento que ha brindado el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco.



“Convencidos de que el mundo necesita de la ciencia y la ciencia necesita de las mujeres, el objetivo de esta iniciativa es seguir destacando y visibilizando sus grandes aportes en esta materia, fomentando escenarios para su participación y facilitando la ejecución de proyectos que contribuyan al avance de la ciencia en el país y el mundo”, expresó Alberto Mario Rincón, director General de L’Oréal Colombia.



Por si parte, Tatiana García, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco, celebró la cooperación entre las distintas entidades involucradas que han hecho posible que desde hace doce años exista este programa de becas en Colombia



“Extendemos nuestras sinceras felicitaciones a las 44 científicas colombianas que, desde el año 2009, han sido galardonadas con este reconocimiento, y esperamos que el programa ‘Para Mujeres en la Ciencia’ siga fortaleciéndose y permita a más mujeres colombianas contribuir al desarrollo del sector científico de nuestro país”, manifestó.

Acerca de ‘Para las Mujeres en la Ciencia’

L’Oréal y la Unesco establecieron en 1998 el programa L’Oréal - UNESCO ‘For Women in Science’ con el objetivo de promover el papel de la mujer en la ciencia en todo el mundo.



Desde entonces, el programa ha sido lanzado a escala mundial, con el apoyo de las Comisiones Nacionales de Cooperación con la Unesco, las autoridades científicas locales y el público a quien se dirige.



Este programa está constituido por la entrega de 15 becas internacionales de investigación, 3 por continente, que otorga el Programa ‘Para las Mujeres en la Ciencia L'Oréal-Unesco’.



También cuenta con un premio para cinco mujeres científicas consagradas, una por continente, en el ámbito de Ciencias de la Vida o Ciencias de la Materia, alternando cada año.



REDACCIÓN CIENCIA

*Con información del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

