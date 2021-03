Aumento de oxígeno se dio 100 millones de años más tarde de lo pensado

El aumento permanente de oxígeno en la atmósfera de la Tierra, que cambió fundamentalmente la naturaleza posterior de la habitabilidad de la Tierra, ocurrió mucho más tarde de lo que se pensaba.



La primera vez que el oxígeno estuvo presente de manera significativa en la atmósfera fue hace unos 2.430 millones de años, y esto marca el comienzo del Gran Evento de Oxidación, un período fundamental en la historia de la Tierra.



Aunque el Gran Evento de Oxidación dio lugar a niveles de oxígeno mucho más bajos que los actuales, cambió drásticamente la composición química de la superficie del planeta y sentó las bases para el posterior curso de la evolución biológica en la Tierra, que finalmente dio lugar a un planeta repleto de vida animal.



Al analizar rocas de Sudáfrica, que se depositaron en el océano en el momento del Gran Evento de Oxidación, una nueva investigación publicada en Nature descubrió que la oxigenación atmosférica temprana era de corta duración y el oxígeno no se convirtió en una característica permanente de la atmósfera hasta mucho más tarde.



El profesor Simon Poulton, de la Escuela de Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Leeds, director de la investigación, señala que "el Gran Evento de Oxidación cambió fundamentalmente el entorno y la habitabilidad de la Tierra".



"Se creía que este primer periodo de oxigenación se produjo hace entre 2.430 y 2.320 millones de años. Sin embargo, nuestra investigación muestra que, de hecho, la oxigenación de la atmósfera fue muy inestable durante un período de unos 200 millones de años, y que la oxigenación atmosférica permanente se produjo unos 100 millones de años más tarde de lo que se pensaba", señala.



Sus conclusiones, también sugieren una relación directa entre las fluctuaciones de la concentración de oxígeno atmosférico y las concentraciones de gases de efecto invernadero.



El profesor Andrey Bekker, de la Universidad de California-Riverside, coautor del estudio, resalta que "estos hallazgos ayudan a explicar cuatro glaciaciones generalizadas que se produjeron coincidiendo con el Gran Evento de Oxidación, algunas de las cuales probablemente cubrieron toda la Tierra de hielo durante millones de años".



"Nuestros nuevos datos muestran que el aumento permanente del oxígeno se produjo en realidad después de la última gran glaciación del período y no antes, lo que hasta ahora había sido un importante rompecabezas en nuestra comprensión de los vínculos entre la oxigenación atmosférica temprana y la intensa inestabilidad climática", prosigue.



El equipo de investigación ha rebautizado este periodo como el Gran Episodio de Oxidación, que dio paso a un periodo de 1.500 millones de años de estabilidad climática y medioambiental, que se mantuvo hasta un segundo periodo importante de aumento del oxígeno e inestabilidad climática al final del Precámbrico.



El profesor David Johnston, coautor de la Universidad de Harvard, apunta que "el aumento del oxígeno atmosférico fue un factor clave para la habitabilidad de la Tierra.



Desentrañar la historia de la oxigenación atmosférica nos permite, en última instancia, comprender cómo el oxígeno se elevó a niveles suficientes para permitir la evolución de los animales, enfatiza.



El Gran Episodio de Oxidación, cuando el oxígeno atmosférico se elevó por primera vez a niveles apreciables, representa un paso fundamental en esta historia".



El profesor Poulton reconoce que no se podía empezar a comprender las causas y consecuencias de la oxigenación atmosférica, el control más importante de la habitabilidad de la Tierra, si no sabemos cuándo se produjo realmente la oxigenación atmosférica permanente. "Ahora por fin tenemos esa pieza del rompecabezas", destaca.



