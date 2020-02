Astrónomos piden ayuda para investigar agujeros negros

Una red de astrónomos europeos lanzan un programa de ciencia participativa, llamado LOFAR Radio Galaxy zoo que busca "dar la posibilidad a quien tenga un computador de ayudar a la comunidad científica" a interpretar los datos recogidos por el radiotelescopio LOFAR, un conjunto de antenas repartidas por toda Europa, anunció en un comunicado el Observatorio de París-PSL, que se encarga de la parte francesa de la red.

El radiotelescopio se encarga de observar las ondas de radio emitidas en el universo, de esta forma esta construyendo una imagen gigante del "cielo radio", pero a diferencia de las imágenes tomadas con telescopios ópticos, las estrellas y las galaxias no son directamente visibles.



En cambio, se ven estructuras de formas complejas, cuyo origen sigue siendo un misterio, "observamos ondas de radio surgidas de partículas cargadas, que son producidas por fenómenos físicos muy violentos, especialmente los agujeros negros", detalla Cyril Tasse, astrofísico del Observatorio y uno de los creadores del proyecto.



Entonces, cuando un agujero negro supermasivo está activo, el radiotelescopio solo muestra los lanzamientos de partículas que produce que son grandes bocanadas de gas expulsadas lejos de la galaxia y no el objeto como tal, es como si se viera el rastro de un barco, pero no el barco. Por esta razón, los científicos necesitan localizar los agujeros negros, conocer su "galaxia anfitriona" así podrán reconstituir su proceso de formación, hace millones, o miles de millones de años, y entender "por qué hay un agujero negro en el centro de todas las galaxias", resume el científico.



Los científicos tuvieron la idea de lanzar una web de ciencia participativa, "LOFAR genera cantidades monstruosas de datos, 50 petaoctetos, es decir una montaña de DVD tan alta como 40 veces la Torre Eiffel" que los 200 astrónomos encargados del proyecto no pueden interpretar solos. Cyril Tasse explica que son "150.000 fuentes complejas que necesitan ser identificadas, y solo pueden serlo a ojo"



Gracias a un tutorial en video, cada participante puede superponer una imagen radio a una imagen óptica, para encontrar la galaxia que alberga el agujero negro. También se puede eliminar la hipótesis de un agujero negro, ya que los lanzamientos de partículas pueden tener otros orígenes, como la explosión de estrellas. Los astrónomos piensan que conseguirán un millón de clics.





AFP