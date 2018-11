‘Nunca te cansas de ver la Tierra desde el espacio, es maravilloso’

La ingeniera Lawrence Wendy Barrien ha estado en el espacio cuatro veces, como miembro de misiones de la Nasa. Fue una de las tripulantes del Endeavour, el Atlantis y de dos misiones del Discovery, una de ellas en 2005, la cual se dio dos años después de la tragedia del transbordador Columbia, que se desintegró en el aire –hecho que cobró la vida de sus siete tripulantes– y llegó a hacer pensar que habían llegado a su fin ese tipo de viajes al espacio. Con 59 años, la capitán Lawrence es hoy parte del equipo de astronautas que desde el Kennedy Space Center Visitor Complex intenta que no muera la esperanza de que la humanidad llegue a otros planetas y conquiste el espacio exterior.

¿Qué sentía cuando estaba en el espacio y miraba la Tierra?

Es una vista de la que nunca te cansas; la Tierra es un planeta muy hermoso y maravilloso, y parece que en cada nuevo vuelo espacial veías algo que no habías visto antes. He visto volcanes, auroras boreales y auroras australes. Siempre es divertido mirar hacia abajo y ver un lugar en la Tierra al que nunca has ido, pero que puedes ver desde arriba. Y la forma como vemos la Tierra también nos impacta mucho porque vemos todo el daño que los humanos le están haciendo al planeta. Mi primer vuelo fue en 1995 y el último en el 2005, y pude ver toda la deforestación en la Amazonia, podía ver la degradación del suelo en Madagascar. Es triste ver el impacto negativo que los humanos pueden tener en el planeta. Quienes hemos visto la Tierra desde arriba tenemos la responsabilidad de enfatizar la importancia de cuidar el planeta.



¿Cómo se ven las estrellas?

Aunque no estuve tan lejos de la Tierra en mis misiones, es una vista muy hermosa la que se tiene de ellas, porque allá arriba no competimos con las luces de las ciudades, que no las dejan ver plenamente; así que, aunque no estamos tan cerca de las estrellas, podemos ver millones y millones a nuestro alrededor. Como estamos por encima de la atmósfera, no vemos la luz que la atraviesa, que hace parecer que las estrellas titilan. Algo interesante de estar por encima de la atmósfera es que puedes ver los colores de los diferentes tipos de estrellas un poco más claramente de lo que se pueden ver desde la Tierra.

¿Qué es lo que más extraña cuando está fuera de la Tierra?

No mucho (risas), pero en realidad no estuve mucho tiempo allá arriba, mi misión más larga duró dos semanas y media. Y uno está muy ocupado. Sospecho que si hubiera tenido la oportunidad de pasar meses en la estación espacial, habría comenzado a extrañar cosas como el helado, el olor del aire fresco y la lluvia, pero nunca extrañé la Tierra durante mis misiones.



¿Qué hacen en su tiempo libre, si es que se tiene tiempo libre en el espacio?

Miramos por la ventana (risas) y podemos flotar; no sentimos el jalón de la gravedad, así que es como estar en la mitad de una piscina, dejarse ir y flotar en la mitad del aire. Es increíblemente divertido poder volar si quieres. Disfrutamos el hecho de no luchar contra la gravedad. Mi filosofía en el espacio era: no voy a hacer algo que puedo hacer en la Tierra, voy a hacer algo que solo pueda hacer aquí, en el espacio, y me mantenía entretenida así.

No hemos ido a Marte aún

¿Siempre quiso ser astronauta?

Desde que tenía 10 años. Vi a Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminar sobre la Luna, y ese día comenzó el sueño de ser astronauta. Verlos caminar sobre la Luna se veía tan diferente de cualquier cosa que yo hubiera visto en el planeta Tierra. No lo sé, pensé: ‘Ese debe ser un trabajo fantástico para tener’.



¿Usted, que ya tuvo la oportunidad de estar en el espacio, cree que hay vida en otros planetas?

Pues no los hemos encontrado aún (risas).



Tengo la impresión de que se ha perdido un poco la emoción por viajar al espacio, ¿qué cree que pasó?

Creo que sí. No creo que muchas personas, en sus vidas cotidianas, estén pendientes de que otras vayan a volar al espacio. Creo que cuando le das a la gente una oportunidad de estar más cerca de lo que se está haciendo en el programa espacial, eso realmente genera una emoción en ellas. Cuando miras personas que ven por primera vez un cohete despegando y sienten cuán potente es esto, hay una gran emoción. Infortunadamente, la gente no tiene mucha exposición a un programa espacial en su vida, aunque dependen fuertemente del espacio: tenemos satélites para observar el clima, satélites para manejar las telecomunicaciones; la gente no piensa en eso porque ahora es parte de la vida cotidiana, pero somos dependientes de satélites que hemos enviado al espacio.



En los últimos años se ha hablado mucho de la posibilidad de llegar a Marte, ¿en cuánto tiempo cree que el hombre llegaría a ese planeta?

No hemos ido aún porque no es nada fácil. Tenemos que tener cierta tecnología antes de poner gente de forma segura en el planeta y, más importante, traerla de regreso a la Tierra. Para desarrollar esa tecnología necesitamos más tiempo. Para la Nasa, eso significa tener un presidente y un Congreso de Estados Unidos que tengan la intención de expandirse y continúen dando recursos y apoyando el programa de investigación, y que, luego de algunos años, no cambien su decisión sobre lo que quieren que hagamos nosotros. Pensando en el presupuesto actual de la Nasa, creería que aún faltan al menos 15 años para poder ir a Marte.



¿Por qué no volvieron a usar el transbordador espacial que está en Cabo Cañaveral y ya estuvo en el espacio?

Podría despegar si el presidente de Estados Unidos y el Congreso deciden que quieren volarlo otra vez; eso tomaría un tiempo, porque tenemos que asegurarnos de que haya gente que pueda proveer las partes necesarias de la aeronave, pero es una nave que podríamos volver a lanzar al espacio si quisiéramos.



De todas formas, hay que tener en cuenta que el transbordador tiene alas, lo cual significa que en realidad solo podría dar vueltas alrededor de la Tierra. En cambio, para ir a la Luna o a Marte, por ejemplo, una aeronave debe tener otra forma.



¿Fue más difícil llegar a ser astronauta por ser mujer?

No fue ningún problema en realidad. Hay muchas mujeres que son astronautas, hay muchas mujeres que trabajan en el Centro Espacial Johnson, en Houston, que se desempeñan como controladoras de vuelo, directoras de vuelo, ingenieras. Así que hay muchas mujeres trabajando en ese centro espacial en la Nasa. Si se analizan las últimas dos clases de candidatos que ha seleccionado la Nasa, en la de 2012 la mitad eran mujeres y en la de 2017 también eran casi la mitad; en general son equitativas las oportunidades.



¿Cómo fue participar en la primera misión tras la explosión del Columbia?

Creo que todos los miembros de la tripulación estábamos muy honrados de haber sido seleccionados para la misión; teníamos una gran responsabilidad y estábamos determinados a hacer nuestra misión de la mejor manera que pudiéramos, a demostrar que había maneras de volar el transbordador de modo seguro otra vez.



Porque sabíamos que eso era lo que la misión STS 107 hubiera querido que hiciéramos, y también lo hicimos por sus familias, para que las familias supieran que íbamos a trabajar duro para continuar el programa en el que sus seres amados trabajaron valientemente. Ellos pensaban que era muy importante que los seres humanos estuvieran en el espacio; queríamos ir arriba y demostrar que era posible continuar llevando humanos de forma segura al espacio.



¿Cuál fue su misión más difícil?

No diría que difícil, pero mi última misión sí fue la más ocupada, pues fue la primera que volvió a volar en el transbordador (tras el desastre del Columbia), y había mucho por hacer; algunas cosas cambiaron durante la misión, como se esperaba, pero hubo cambios de planes que hicieron mi vida un poco más ocupada mientras estuve allí arriba.



¿Extraña el espacio?

Sí, mucho.





SAIR BUITRAGO MEDINA

Subeditor de JUSTICIA

En Twitter: @SairBuitrago

saibui@eltiempo.comEL TIEMPO viajó a hacer la entrevista a la astronauta en el Kennedy Space Center Visitor Complex junto con otros periodistas de Brasil, Argentina, Panamá y Perú, por invitación de Central Florida Convention & Visitor Bureau y Delaware North Companies.