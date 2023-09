El pasado 11 de septiembre, el astronauta Frank Rubio, un estadounidense de origen salvadoreño, batió el récord de permanecer 355 días en el espacio.



Rubio ha permanecido en órbita desde septiembre de 2022 y superó el anterior récord, que lo había cumplido el astronauta norteamericano ya retirado de la Nasa, Mark Vande Hei.



No obstante, un astronauta ruso es quien ha permanecido más tiempo en el espacio, Valeri Polyakov, que registró 437 días continuos en órbita a bordo de la estación espacial rusa Mir entre enero de 1994 y marzo de 1995.

Este récord no fue planeado, ya que él y sus compañeros fueron enviados a una misión de seis meses, sin embargo, la nave espacial que los transportaba sufrió un percance técnico cuando presentó una fuga de refrigerante en el paso mes de diciembre.



Por este motivo, no fue posible regresar a casa por considerarse no seguro para la tripulación y se estima que el regreso a la Tierra se dará a finales de este mes de septiembre.



Rubio nació en Los Ángeles en 1976 y sus raíces son de El Salvador. Su madre lo crió sola como migrante en Estados Unidos y él mismo afirma que este le enseño a autosuperarse y a esforzarse por conseguir su sueño de ser astronauta: "Soy el resultado de muchos sacrificios y de grandes equipos", afirmó.



El astronauta latinoamericano es parte de una misión conjunta entre la NASA y Roscosmos, de la Estación Espacial Internacional del programa Artemis, la cual busca preparar las condiciones para que se puedan volver a realizar viajes a la Luna e ir a Marte.



La historia de Frank Rubio

De acuerdo con CNN, Rubio se unió al Ejército en 1998 para pagar sus estudios universitarios. Luego de salir de la academia militar, pudo obtener un doctorado en medicina de la Universidad de Servicios Uniformados de Ciencias de la Salud en 2010 y se desempeñó como proveedor ejecutivo médico y cirujano de vuelo en Redstone Arsenal, Alabama.



Ha volado más de 1.100 horas, incluyendo más de 600 horas de combate durante sus despliegues en Bosnia, Afganistán e Iraq, para lo que obtuvo una certificación como piloto de helicópteros.



En el 2017 decidió avanzar en su carrera militar postulándose en la Nasa para convertirse en astronauta. Se presentaron alrededor de 18.000 aspirantes y Rubio fue uno de los 12 seleccionados.



Completó el programa de entrenamiento de astronauta, con intensos desafíos físicos y académicos, los que incluyen sistemas de soporte vital hasta manejo de electricidad en la Estación Espacial Internacional.

