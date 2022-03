De acuerdo con la Base de Datos de Pequeños Cuerpos de la Nasa, el 2015 DR215 es un es un asteroide muy pequeño con una órbita que está completamente confinada dentro de la órbita de la Tierra. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia espacial estadounidense (JPL) lo tiene clasificado como un "asteroide potencialmente peligroso" debido a sus pasos cercanos previstos con nuestro planeta.



El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la Nasa define esta clasificación en función de parámetros que miden el potencial del asteroide para realizar acercamientos amenazantes a la Tierra. Sin embargo, la distancia a la que pasará este cuerpo sigue siendo bastante lejana y no representa peligro.



En otras palabras, los asteroides que no pueden acercarse a la Tierra más de 0,05 au (aproximadamente 7'480.000 km) o que tienen menos de 140 m de diámetro son los que no se consideran como PHA (Potentially Hazardous Asteroids).

Para el caso del asteroide 2015 DR215, este orbita alrededor del sol cada 199 días (0,54 años), acercándose a 0,35 AU y llegando a 0,98 AU del sol. Según su brillo y la forma en que refleja la luz, 2015 DR215 tiene probablemente entre 0,217 y 0,485 kilómetros de diámetro, lo que lo convierte en un asteroide pequeño o promedio, comparable en tamaño a un campo de fútbol, de acuerdo con spacereference.org, sitio web que recopila información de la Nasa sobre asteroides.



La órbita de 2015 DR215 está a 0,04 AU de la órbita de la Tierra en su punto más cercano. Esto significa que hay un amplio espacio entre este asteroide y la Tierra en todo momento.



El próximo 11 de marzo este asteroide tendrá uno de sus 31 acercamientos cercanos previstos en las próximas décadas. Pasará a una distancia de 6'700.177 de kilómetros de nuestro planeta.



Después de esto tendremos que esperar hasta el 22 de marzo de 2028 para otro acercamiento, aunque en esta ocasión pasará a más de ocho millones de kilómetros.



