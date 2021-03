Asteroide pasará este domingo cerca de la Tierra; ¿riesgo de choque?

Este domingo 21 de marzo el asteroide 2001 FO32 pasará cerca de la Tierra a una velocidad de 120.000 kilómetros por hora, en lo que será uno de los eventos más esperados por los astrónomos para este año.



Pese a que se especuló mucho respecto al potencial peligro que este cuerpo celeste, con un diámetro de 550 metros, pueda significar para la seguridad del planeta, de acuerdo con la Nasa, el asteroide pasará a una distancia segura.



Así lo señaló Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (Cneos), que se gestiona por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa en el sur de California.



"Conocemos la trayectoria orbital de 2001 FO32 alrededor del Sol con mucha precisión, ya que fue descubierto hace 20 años y se ha rastreado desde entonces", dijo el experto.



De esta forma, se aclara que, de acuerdo con el estudio de su órbita, no existe ningún riesgo de colisión.



Pese a esto, desde su descubrimiento el 2001 FO32 ingresó en la lista de los asteroides potencialmente peligrosos. De acuerdo con la clasificación, a esta categoría ingresan cuerpos que pasen a menos de 7,5 millones de kilómetros de la Tierra y poseen un diámetro mayor a 140 metros.



En este caso, el objeto pasará a 2 millones de kilómetros de nuestro planeta y cuenta con un diámetro de 550 metros. Sin embargo, de momento no se ha encontrado que pueda representar un peligro inminente o siquiera cercano en las décadas venideras.



De cualquier forma, este evento celeste hará las delicias de los astrónomos, dado que se trata del objeto celeste rocoso de mayor visibilidad del año. Esto permitirá continuar con los estudios de estos cuerpos, que por lo general se localizan en lo que se conoce como el cinturón de Marte y Júpiter.



Los científicos aseguran que los asteroides que se mueven cerca de la Tierra vienen precisamente del interior de este cinturón, pero su órbita habría sido alterada por la fuerza gravitacional de los planetas.*Con información de Europa Press

