Un equipo científico internacional ha confirmado que el asteroide 2023 DZ2 sigue una órbita sincronizada con la de Júpiter y no hay peligro real de colisión con la Tierra a corto y medio plazo.



Este cuerpo celeste, descubierto en febrero de este año por el telescopio Isaac Newton en la isla de La Palma, mide unos 40 metros y su órbita cruza la de nuestro planeta.



Según un nuevo estudio publicado en Astronomy and Astrophysics, el objeto está afectado por una resonancia poco habitual con Júpiter y, "a pesar de que la órbita de la Tierra se cruza con la del asteroide, no hay peligro real de colisión en el futuro a corto y medio plazo", informa el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Los resultados también revelan que el objeto es extremadamente sólido y gira unas 10 veces cada hora. Según el equipo científico, lo más probable es que su composición sea metálica. En el caso de que una objeto de este tipo chocara con la Tierra, la mayor parte del mismo alcanzaría la superficie de nuestro planeta y no se desintegraría al pasar por la atmósfera.

Telescopio Isaac Newton y asteroide 2023 DZ2. Foto: IAC

"Disponer de esta información es importante en el contexto de la prevención y reducción de sus efectos destructivos en el medio natural", destaca Raúl de la Fuente Marcos, investigador de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y coautor del artículo. "Los impactos cósmicos, colisiones de asteroides o cometas con la Tierra, son de los pocos desastres naturales que se pueden predecir con gran precisión si se dispone de datos suficientes", añade.

Para llevar a cabo el estudio, se han empleado varias técnicas observacionales (espectroscopía y fotometría), algoritmos de aprendizaje automático (machine learning) e inteligencia artificial para identificar nuevos objetos en las imágenes obtenidas con el telescopio, así como simulaciones numéricas para explorar su evolución dinámica.

La misión de la Nasa para desviar asteroides

El año pasado, la Nasa confirmó que el impacto de su nave Dart contra la superficie del asteroide Dimorphos, ubicado a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra, consiguió desviar su trayectoria, tal y como era su objetivo. Esta misión fue la primera del mundo en probar técnicas de defensa planetaria que puedan prevenir que la Tierra sea impactada por peligrosos asteroides.

Imagen cedida por la NASA donde se muestra el asteroide Didymos (izq.) y su luna, Dimorphos (dcha.), unos 2,5 minutos antes del impacto de la nave espacial DART el 26 de septiembre. Foto: EFE/NASA/Johns Hopkins APL

El administrador de la agencia espacial estadounidense, Bill Nelson, apuntó que antes del impacto Dimorphos tardaba 11 horas y 55 minutos en girar en torno a otro asteroide más grande llamado Didymos, con el que forma lo que se conoce como un sistema de asteroide doble.

La nave logró reducir esa órbita 32 minutos. "Hubiera sido un éxito si la hubiera acortado solo unos 10 minutos, pero la redujo de hecho 32 y modificó su trayectoria", dijo felicitándose por el resultado de esa misión de defensa planetaria efectuada en septiembre.

La órbita de Dimorphos se ha acercado ahora unos 10 metros a Didymos y el cambio provocado en su trayectoria es permanente. El impacto de Dart, siglas en inglés de Prueba de Redirección de un Asteroide Doble, tuvo lugar el pasado 26 de septiembre y fue retransmitido en directo.

Esa nave no tripulada medía casi lo mismo que un frigorífico o una máquina expendedora de comida y su construcción costó más de 330 millones de dólares.



"La Nasa volvió a hacer historia. Efectuamos la primera prueba de defensa planetaria de la humanidad y mostramos al mundo que la Nasa es un serio defensor de este planeta", apuntó Nelson en la presentación de las conclusiones de esa misión.

Dimorphos ("dos formas", en griego) es un cuerpo espacial de 160 kilómetros de diámetro parecido a una luna y que gira alrededor de Didymos, de 780 metros de diámetro y cuyo nombre significa "gemelo" en griego. Fueron seleccionados por la Nasa porque no suponen ninguna amenaza para la Tierra.

La Nasa apuntó que las conclusiones son solo "el principio" de toda la información que esperan que les proporcione esta misión, pensada para poner a prueba la tecnología existente en caso de que llegara a haber algún cuerpo celeste que supusiera un peligro directo. La misión buscaba desviar el asteroide en cuestión, no destruirlo.



"No es explotar el asteroide en millones de pedazos, sino (darle) un pequeño empujón", avanzó a mediados de septiembre Nancy Chabot, una de las principales investigadoras que trabajan en la nave Dart.



Romper el asteroide no es una buena estrategia de defensa porque, según se añadió hoy, en lugar de tener un gran objeto yendo hacia el planeta habría muchos más pequeños.





REDACCIÓN CIENCIA*

Con información de Europa Press y EFE

