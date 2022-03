Artemis I será la primera prueba de vuelo sin tripulación del cohete Space Launch System y la nave espacial Orión de la Nasa. Un vuelo con el que la agencia espacial allanará el camino hacia el aterrizaje de la primera mujer y la primera persona de color en la Luna.



Una misión en la que la Nasa ha anunciado que cualquier persona podrá dejar su huella, incluyendo su nombre en una memoria USB que volará a bordo de la cápsula de Artemis I.



A través de sitio web Send Your Name Artemis, la Nasa ha dispuesto la posibilidad de introducir su nombre y un pin personalizado para generar tu tarjeta de embarque para el vuelo, que se espera tenga lugar en algún momento este año, aunque su fecha aun no ha sido confirmada.



Después de diligenciar los datos en la página, aparecerá el boleto de abordaje con el que su nombre hará parte de este viaje de regreso a la Luna. Este podrá ser consultado en el futuro con el pin personalizado.

Artemis I será la primera de una serie de misiones cada vez más complejas para construir una presencia humana a largo plazo en la Luna durante las próximas décadas.

El objetivo principal de esta misión en particular es garantizar una entrada, descenso, amerizaje y recuperación seguros del módulo de tripulación. Además de enviar a Orión en un viaje alrededor de la Luna, el SLS transportará 10 pequeños satélites que realizarán sus propias investigaciones científicas y tecnológicas.



Durante este vuelo, la nave espacial se lanzará en el cohete más poderoso del mundo y volará más lejos de lo que jamás haya volado ninguna nave espacial construida para humanos. Viajará 280.000 millas desde la Tierra, miles de millas más allá de la Luna en una misión de cuatro a seis semanas. Orion permanecerá en el espacio más tiempo que cualquier nave para astronautas sin acoplarse a una estación espacial y regresará a casa más rápido que nunca.



“Esta es una misión que realmente hará lo que no se ha hecho y aprenderá lo que no se sabe”, dijo Mike Sarafin, gerente de la misión Artemis I en la sede de la Nasa en Washington. "Abrirá un camino que la gente seguirá en el próximo vuelo de Orion, empujando los bordes del sobre para prepararse para esa misión".



REDACCIÓN CIENCIA*

Con información de la Nasa

