Así fue el auge y ocaso de un dignatario maya, relatado por sus huesos

Un dignatario maya enterrado hace casi 1300 años llevó una vida privilegiada pero difícil, según el relato exhaustivo obtenido del análisis de sus restos óseos.



Vea también: ¿Cómo se bautiza a las estrellas del cielo?



El hombre, un diplomático llamado Ajpach 'Waal, sufrió desnutrición o enfermedad cuando era niño, de adulto ayudó a negociar una alianza entre dos poderosas dinastías, pero finalmente fracasó por la inestabilidad política y cayó en desgracia.

Durante las excavaciones en El Palmar, un yacimiento en México cerca de las fronteras de Belice y Guatemala, los arqueólogos dirigidos por Kenichiro Tsukamoto, profesor asistente de antropología en UC Riverside, descubrieron una escalera adornada con jeroglíficos que conducía a una plataforma ceremonial.



Cuando se descifraron, los jeroglíficos revelaron que en junio de 726 de nuestra era, Ajpach 'Waal viajó y se reunió con el rey de Copán, a 500 kilómetros de distancia en Honduras, para forjar una alianza con el rey de Calakmul, cerca de El Palmar.



En otras noticias de ciencia: Exoplanetas con una atmósfera rica en agua podrían ser numerosos



Los hallazgos, publicados en la revista Latin American Antiquity, arrojan luz sobre el papel que desempeñaron las comunidades periféricas a los principales centros para cimentar las conexiones entre las familias reales durante el período Clásico Tardío (600-800 d. C.), y las formas en que podrían sufrir cuando algo destrozó las alianzas.



Las inscripciones identificaban a Ajpach 'Waal como un" lakam "o abanderado, un embajador que portaba una pancarta mientras caminaban en misiones diplomáticas entre ciudades. Heredó esta elevada posición a través del linaje de su padre, y su madre también provenía de una familia de élite.



Ajpach 'Waal debió haber considerado este su logro supremo porque los jeroglíficos indican que el gobernante de El Palmar no le dio la plataforma, sino que la hizo construir él mismo unos meses después de la misión en septiembre de 726 d.C.



Podría interesarle: La colombiana que protege el corazón energético de Perseverance



La plataforma sirvió como una especie de escenario teatral donde se realizaban rituales espectaculares para una audiencia, con solo personas influyentes capaces de construir los suyos.



Debajo del piso de un templo al lado de la plataforma, Tsukamoto descubrió el entierro intacto de un esqueleto masculino en una pequeña cámara.



Aunque estaba enterrado en un lugar que sugería la propiedad de la plataforma y el templo, a diferencia de otros entierros mayas de élite, solo dos vasijas de arcilla decoradas con colores, sin joyas ni otros bienes funerarios, habían acompañado a este individuo al inframundo.



En el nuevo artículo, Tsukamoto y Jessica I. Cerezo-Román, profesora asistente de antropología en la Universidad de Oklahoma, estudian los huesos de la persona enterrada en esta desconcertante tumba para contar su historia.



"Su vida no es como esperábamos basándonos en los jeroglíficos", dijo Tsukamoto en un comunicado. "Mucha gente dice que la élite disfrutó de su vida, pero la historia suele ser más compleja".



Además: Vea la impresionante foto de una galaxia captada por el Hubble



El hombre tenía entre 35 y 50 años cuando murió. Varios métodos de datación, que incluyen radiocarbono, estratigrafía y tipología cerámica, sugieren que el entierro ocurrió alrededor del año 726, cuando se construyó la escalera.



El alto estatus del individuo combinado con la proximidad a la escalera llevó a los autores a creer que probablemente se trataba del propio Ajpach 'Waal, o posiblemente de su padre.



Todos sus dientes frontales superiores, desde el canino derecho al izquierdo, habían sido perforados para sostener implantes decorativos de pirita y jade, que era valioso y altamente regulado.



Los mayas que viven en áreas geográficas asociadas con las élites gobernantes se sometieron a este doloroso procedimiento durante la pubertad como un rito de paso para marcar su inclusión dentro de un alto cargo o grupo social. Ajpach 'Waal pudo haber recibido tales implantes cuando heredó el título de su padre.



El cráneo se había aplanado levemente en la espalda debido al contacto prolongado con algo plano durante la infancia, lo que los mayas creían que hacía a una persona más atractiva. Debido a que el frente del cráneo no se conservó, los arqueólogos no pudieron decir si la frente se había aplanado de manera similar, una práctica de embellecimiento limitada a la realeza.



Otros aspectos de los huesos contradecían el privilegio mostrado por las modificaciones dentales y craneales. Algunos de los huesos de su brazo habían curado la periostitis, causada por infecciones bacterianas, traumatismos, escorbuto o raquitismo, lo que habría hecho que le doliera el brazo hasta que la condición mejorara.



Le recomendamos: China se propone levantar una estación en el polo sur de la Luna



Ambos lados del cráneo tenían áreas esponjosas y ligeramente porosas conocidas como hiperostosis porótica, causada por deficiencias o enfermedades nutricionales infantiles.



La condición es relativamente común en los entierros en todo el mundo maya, lo que sugiere que el alto estatus de Ajpach 'Waal no pudo protegerlo de la desnutrición y las enfermedades.



Una fractura curada en su tibia derecha, o espinilla, se asemeja a las fracturas que se ven en los atletas modernos que practican deportes de contacto como fútbol, rugby o fútbol. Esto podría indicar que jugó algunos de los juegos de pelota representados en la escalera, reforzando el caso de que se trataba de Ajpach 'Waal.



Mucho antes de morir, el individuo había perdido muchos dientes en el lado izquierdo de la mandíbula inferior debido a una enfermedad de las encías y podría haber tenido un absceso doloroso en el premolar inferior derecho, todo lo cual habría restringido su dieta a alimentos blandos. Un diente incrustado se había engrosado cerca de la raíz en respuesta a la lesión de la perforación y podría haberle dolido.



También desarrolló artritis en las manos, el codo derecho, la rodilla izquierda, el tobillo izquierdo y los pies a medida que envejecía, lo que le habría causado rigidez y dolor, especialmente por la mañana. Tsukamoto y Cerezo-Román sugieren que su artritis podría haber sido causada por llevar una pancarta en un poste durante largas distancias sobre un terreno accidentado y caminar y subir y bajar escaleras. También se le habría pedido que se arrodillara sobre las plataformas de los gobernantes mayas.



Como si estas enfermedades no fueran suficientes, el destino conspiró para cambiar la suerte de Ajpach 'Waal.



"El gobernante de una dinastía subordinada decapitó al rey de Copán 10 años después de su alianza con Calakmul, que también fue derrotada por una dinastía rival casi al mismo tiempo", dijo Tsukamoto. "Vemos la inestabilidad política y económica que siguió a estos dos eventos en el entierro escaso y en uno de los dientes incrustados".



Los arqueólogos determinaron que la incrustación en el diente canino derecho de Ajpach 'Waal se había caído y no fue reemplazada antes de su muerte porque la placa dental se había endurecido y se había convertido en un cálculo en la cavidad.



El agujero, fácilmente visible cuando el hombre sonreía o hablaba, habría sido una vergonzosa admisión pública de las dificultades o la reducida importancia de El Palmar. Esto también lo habría convertido en un emisario menos útil si todavía ocupara el papel.





EUROPA PRESS