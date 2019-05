Artemis, la misión lunar de la Nasa que sería tripulada por mujeres

La misión espacial estadounidense a la Luna en 2024 ahora se llamará Artemisa, anunció la Nasa, que solicitó un presupuesto adicional al Congreso para mantener el cronograma acelerado.

El administrador de la Nasa Jim Bridenstine anunció el nuevo nombre el lunes por la noche durante una conferencia telefónica con la prensa para detallar la extensión presupuestaria de 1.600 millones de dólares que la agencia estima necesitará para cumplir con su presupuesto anual y financiar los cohetes y vehículos espaciales necesarios para que los astronautas caminen por la Luna.

Artemisa, hija de Zeus, es la hermana gemela de Apolo y "la diosa de la Luna", dijo Bridenstine. A su vez, Apolo es el nombre del programa que envió a doce astronautas estadounidenses a la Luna de 1969 a 1972. En marzo, la administración de Donald Trump anunció que el regreso de astronautas estadounidenses a la Luna, que incluirá a la primera mujer, tendría lugar en 2024 y no en 2028, como se había previsto anteriormente.



El presupuesto anual total de la NASA es actualmente de unos 21.500 millones de dólares, de los cuales 4.500 millones se gastan en el año fiscal 2019 (que termina en septiembre) en el mega cohete SLS, el vehículo Orion y en el desarrollo de la futura estación en órbita lunar, tres elementos indispensables para el regreso de Estados Unidos a la Luna.



Si bien se mencionó la cifra de 8.000 millones de dólares adicionales por año, él respondió que este monto estaba "muy por encima de lo que se está considerando dentro de la agencia".



El responsable de la agencia espacial no especificó cuánto costará la misión en su totalidad. "Me gustaría mucho responderte eso", dijo al ser preguntado Bridenstine, quien ahora deberá convencer al Congreso de aprobar los fondos solicitados.



Asimismo, Bridenstine abrió la puerta para que esta sea la primera vez que las mujeres vayan a la Luna: "este programa va a permitir a una nueva generación de niñas verse de tal forma que no lo habrían logrado de otra manera", dijo Bridenstine en Twitter.



AFP