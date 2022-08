Desde mañana a las 7:33 a. m., hora colombiana, se abre la ventana para el lanzamiento de la misión Artemis 1. Si todo sale según lo planeado, a esa hora será el despegue del Sistema de Lanzamiento Espacial o Space Launch System (SLS), como la Nasa ha denominado a su nuevo megacohete, que transportará la nave espacial Orión por primera vez, marcando el inicio de los nuevos esfuerzos de exploración lunar de las misiones Artemis.



Con ellas, la agencia espacial estadounidense y sus aliados esperan, en la próxima década, poner de nuevo los pies de la humanidad en la Luna, establecer hacia ella vuelos constantes y después embarcarse hacia Marte y más allá.

Aunque la misión, planificada durante más de una década, no llevará ni una sola persona a bordo, sí es altamente simbólica para la Nasa, dada la presión que ejercen China y competidores privados como SpaceX, que han acelerado esta nueva era de la exploración espacial. Por eso los ojos estarán puestos en el Complejo de Lanzamiento Espacial 39B en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Los hoteles en los alrededores de Cabo Cañaveral están copados y se espera que asistan entre 100.000 y 200.000 espectadores al lanzamiento.

Junto con las personas que se unan a través de las transmisiones que tiene preparadas la Nasa ese día en sus redes sociales, todos serán testigos de un vuelo histórico: cincuenta años después, será la primera vez desde la última misión Apolo que una nave espacial para tripulación realiza un vuelo alrededor de la Luna, y preparará el escenario para que la primera mujer y la primera persona afrodescendiente pisen el satélite natural. Además, Artemis I enviará una nave espacial a unos 64.000 kilómetros más allá de la Luna, rompiendo así el récord del Apolo 13 al viajar más lejos de la Tierra que cualquier otra nave espacial que haya sido diseñada para transportar humanos.



Artemis 1 viajará alrededor de la cara oculta de la Luna en una misión que durará 42 días. Foto: Nasa. EFE

Pero, más allá de marcar hitos históricos, en esta primera misión se deben cumplir objetivos específicos. Uno de ellos es probar el sistema del SLS, el enorme cohete naranja y blanco, cuyos colores recuerdan al emblemático transbordador espacial, y que está desde hace una semana ubicado en el complejo 39B. Otro será garantizar la resistencia del escudo de calor, la cápsula de tripulación Orión que viajará en la punta del cohete.

De acuerdo con Sasha Sims, jefa de personal de los Sistemas Terrestres de Exploración, en el Centro Espacial Kennedy, a estos dos componentes de la misión se los someterá a condiciones extremas para cerciorarse sobre su seguridad, antes de llevar astronautas en Artemis 2.

“La misión va a estar continuamente monitoreada desde el Centro Espacial Johnson, en Houston, ahí es donde tenemos el centro de control que seguirá a la cápsula mientras esté en el espacio. Dentro de la cápsula tendremos dos maniquíes cuyo propósito es recolectar datos, por ejemplo, de a cuánta radiación se pueden exponer los astronautas completando estas misiones”, le explicó a EL TIEMPO la experta de la Nasa.

Sin tocar la Luna

Cuando el SLS despegue del Centro Espacial Kennedy, sus cuatro motores RS-25 con dos aceleradores a cada lado le generarán un empuje 15 por ciento mayor que el del Saturno V, el cohete del programa Apolo. Dos minutos después del lanzamiento, los aceleradores caerán al Atlántico. Luego de ocho minutos, el núcleo principal del cohete se desprenderá y la cápsula Orión seguirá su viaje para que, luego de darle una vuelta a la Tierra, se ponga en dirección a la Luna.



(Además: El telescopio James Webb detectó dióxido de carbono en atmósfera de exoplaneta).

En ese trayecto será impulsada por un módulo de servicio construido por la Agencia Espacial Europea (ESA). Llegar a la Luna le tomará varios días, y su acercamiento más cercano será cuando pase a unos 100 kilómetros del satélite. Según la Nasa, la cápsula encenderá sus motores para llegar a una órbita retrógrada profunda (opuesta al sentido en que la Luna orbita la Tierra).

La nave espacial permanecerá en esa órbita durante aproximadamente seis días para recopilar datos y permitir que los controladores de la misión evalúen el desempeño de la nave espacial. Durante ese proceso Orión estará tan lejos que para comunicarse con nuestro planeta deberá cambiar del sistema de satélites de seguimiento y transmisión de datos de la Nasa y conectarse a través de la red de espacio profundo.

Facebook Twitter Linkedin

Mapa misión Artemis I Foto: Nasa

Luego de pasar la Luna, Orión emprenderá el regreso a casa. Se espera que esto ocurra el día 24 de la misión, que en total se tiene estimado que tenga una duración de 42 días. Al regreso, el objetivo es probar el escudo de calor de la cápsula. Con sus cinco metros de diámetro, es el mayor jamás construido. Al entrar en la atmósfera, deberá soportar una velocidad de 40.000 kilómetros por hora y temperaturas de 2.760 grados Celsius. Gracias a una serie de paracaídas, deberá caer suavemente en el Pacífico frente a la costa de San Diego. Allí, submarinistas amarrarán cables y remolcarán la cápsula a un buque de la armada estadounidense.

Con todo esto, es una misión que fue calificada como increíblemente difícil y con un riesgo inherente por Mike Sarafin, gerente de Artemis 1. Debido a que es un vuelo no tripulado, el funcionario de la Nasa comentó que la misión continuará en condiciones que no serían aptas para un viaje con astronautas. “Si falláramos en el despliegue de paneles solares continuaríamos, y eso es algo que no haríamos necesariamente en una misión tripulada”.

Sin embargo, pese a no tener presencia humana, un fallo general en la misión también sería devastador para el programa, que cuesta 4.100 millones de dólares por cada lanzamiento, y que ya está retrasado en su cronograma. Se espera que, mientras nada falle, dentro de unos dos años Artemis 2 lleve astronautas a orbitar a la Luna, sin pisar su superficie. Un año después sería la tripulación de Artemis 3 la que alunice en 2025, de acuerdo con los planes de la Nasa.



ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

REDACCIÓN CIENCIA

@TiempodeCiencia

