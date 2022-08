Científicos de la Universidad de Constanza descubrieron que las arañas saltadoras tendrían la capacidad de soñar. Daniela Rößler, una de las investigadoras de la universidad alemana, contó a National Geographic que durante la pandemia tuvo el tiempo para analizarlas.



Rößler notó que las crías de arañas del campo tenían un comportamiento particular mientras dormían. La bióloga encontró a algunos artrópodos inmóviles, colgando boca abajo de una hebra de seda con las patas enroscadas, y ocasionalmente en movimiento.



"La forma en que se movían me hizo pensar en perros y gatos soñando", dijo la investigadora.



Vea acá: (¿Por qué no debería matar a las arañas que encuentra en casa?)

Facebook Twitter Linkedin

Seis ojos más pequeños proporcionan una visión monocromática de 360 grados del mundo. muy sensible al movimiento. Foto: Flickr

El descubrimiento marca un hito en el análisis del sueño profundo de invertebrados al presentar pruebas de un estado similar al sueño REM (Rapid Eye Movement) en un invertebrado terrestre: episodios periódicos de movimientos de la retina junto con contracciones de las extremidades y comportamientos estereotipados de curvatura de las patas durante el descanso nocturno.



De acuerdo con el estudio, "los episodios de movimientos retinales observados fueron consistentes, incluyendo duraciones e intervalos regulares, y ambos aumentaron en el transcurso de la noche".



El hecho de que estos comportamientos característicos del sueño REM existan en un linaje altamente visual y divergente desafía aún más nuestra comprensión de este estado de sueño, lo que podría aportar luces sobre los motivos por los cuales soñamos.

"Por el contrario, el movimiento ocular durante el sueño REM puede ser una característica única de los cerebros visuales, y esta evolución convergente sugiere alguna funcionalidad crítica específica de la visión".



Lea más: (¡Histórico! Cámaras trampa captan a un jaguar en el Huila por primera vez)



Por eso, se ha planteado la hipótesis de que los patrones de movimiento ocular durante el sueño REM están directamente relacionados con la escena visual que se experimenta mientras se sueña, lo que plantea la cuestión más profunda de si las arañas saltadoras pueden estar experimentando sueños visuales.

Aunque el sueño es omnipresente en el reino animal, queda por demostrar si el sueño de tipo REM es igualmente universal y cómo pueden expresarse estas fases del sueño en especies menos visuales.



Por el contrario, el movimiento ocular durante el sueño REM puede ser una característica única de los cerebros visuales, y esta evolución convergente sugiere alguna funcionalidad crítica específica de la visión.



REDACCIÓN VIDA

Lea más noticias acá

- Así podrá ver la superluna de Esturión que llega en agosto

- Descubren el segundo dinosaurio colombiano en el Cesar

- El socavón que no para de crecer e intriga a la comunidad científica en Chile