Al encontrarse en forma de estalactitas, es habitué en las cuevas; asimismo, al integrar las estructuras de rocas metamórficas y sedimentarias, es usual encontrarlo en los fondos oceánicos, en los esqueletos de los moluscos y el endoesqueleto (parte interna) de los corales de aguas cálida y fría. Se trata del aragonito, una de las estructuras cristalinas del carbonato de calcio más abundantes del planeta.



No obstante, esta presencia masiva no es exclusiva y con la vaterita y la calcita son las tres formaciones minerales más abundantes. Precisamente, con esta última (la calcita), el aragonito comparte su composición química (CaCO3); no obstante, su estructura cristalina es distinta y, por ello, el aragonito –protagonista de la entrega número 20 de la colección Minerales de la Tierra, que circula semanalmente con EL TIEMPO– es más inestable a temperatura ambiente, pero más soluble en agua que la calcita.



De ahí que, pero sobre todo por integrar naturalmente la parte interior de los corales, este mineral es usado en los acuarios domésticos, pues permite replicar las condiciones de los arrecifes oceánicos; además, proporciona los minerales idóneos para conservar la vida marina y regula en pH del agua. Inclusive, se ha demostrado que el aragonito es aliado en la eliminación de agentes contaminantes como el zinc, el cobalto y el plomo de la aguas residuales.

Minerales de la Tierra. Aragonito Foto: Colecciones EL TIEMPO

No obstante su utilidad ornamental –sus cristales tabulares prismáticos o aciculares con terminaciones picudas o en forma de cincel le garantizan una belleza incomparable– importancia y fuerte vínculo con los ecosistemas acuáticos, su nombre fue producto de una confusión. Así lo narra el fascículo número 20 de Minerales de la Tierra: “el nombre ‘aragonito’ lo acuñó el mineralogista alemán Abraham Gottlob Werner en 1788 después de estudiar varios ejemplares procedentes del pueblo de Molina de Aragón de la provincia de Guadalajara, que él atribuyó por error a la provincia de Aragón”; confusión que, finalmente, tuvo un final acertado.

PILAR BOLÍVAR

PARA EL TIEMPO

@lavidaentenis

