Restos de diminutas criaturas de decenas de millones de años pueden afectar el tamaño del próximo terremoto destructivo en la zona de subducción de Hikurangi, la falla más grande de Nueva Zelanda.



Esta zona marca el límite donde la placa del Pacífico se sumerge debajo de la placa australiana. En el área se pueden generar grandes terremotos de más de 8 grados de magnitud.

La doctora Carolyn Boulton, de la Universidad Victoria de Wellington, ha estado dirigiendo un equipo de científicos de terremotos que estudian un acantilado rocoso en la falla de Hungaroa, ubicada en los márgenes de la zona de subducción de Hikurangi.

Las capas de piedra caliza, lutita y limolita en el acantilado cerca de Tora, a unos 35 km al sureste de Martinborough, son un indicador útil de lo que está sucediendo en la zona de subducción en alta mar, dice Boulton en un comunicado.



Rocas similares a las del acantilado se depositaron en el lecho marino hace entre 35 y 65 millones de años, pero su ubicación dificulta su estudio. En cambio, los científicos pueden mirar las rocas en la tierra para saber más sobre lo que sucede bajo el mar.



"Todas las rocas contienen calcita de antiguos organismos marinos unicelulares, principalmente foraminíferos, como el plancton. Hemos encontrado que la calcita de esos pequeños organismos puede afectar el movimiento en la zona de subducción. Estos pequeños organismos muertos hace mucho tiempo pueden afectar a cómo dos enormes placas tectónicas interactúan mecánicamente", expone Boluton.

Científicos de terremotos que estudian un acantilado rocoso en la falla de Hungaroa, ubicada en los márgenes de la zona de subducción de Hikurangi. Foto: 123rf

Ella dice que si la calcita en las rocas puede disolverse, como el azúcar en el té, la falla puede ser débil y deslizarse fácilmente sin un terremoto. Sin embargo, si la calcita no se puede disolver, la falla puede "bloquearse", almacenando energía que podría liberarse en un gran terremoto.



"La calcita se disuelve más rápido cuando está muy estresada y cuando las temperaturas son más frías. Se disuelve más fácilmente a bajas temperaturas, por ejemplo, a temperatura ambiente. Pero se vuelve más difícil de disolver a medida que aumenta la temperatura, por ejemplo, a mayor profundidad en la Tierra", comenta.



"En la zona de subducción, la temperatura aumenta más lentamente que en tierra, solo alrededor de 10 grados Celsius/km. Por lo tanto, la falla es realmente sensible a lo que hace la calcita, esos caparazones de viejos organismos marinos muertos. La cantidad y el comportamiento de la calcita de estos organismos es una gran pieza del rompecabezas de lo grande que podría ser el próximo terremoto", agrega.



La zona de subducción de Hikurangi aún alberga muchos misterios para que los científicos los descubran, dice Boulton. "Los geólogos que estudian la falla alpina y otras fallas en tierra pueden examinarlas de cerca. Pero ver el interior de la zona de subducción de Hikurangi requiere un costoso equipo de perforación. Esto significa que nuestro registro de grandes terremotos anteriores en el área no es tan bueno".

"Nuestras observaciones muestran que la parte poco profunda de la zona de subducción puede adaptarse a los movimientos de las placas deslizándose lentamente, o deslizándose rápidamente en terremotos grandes y dañinos. Lo que realmente queremos saber es: ¿Hay eventos de deslizamiento lento que no hemos detectado? ¿Se están moviendo las rocas sin terremotos o están realmente encerradas? Eso nos ayudará a decirnos qué podría pasar en el próximo terremoto", dice Boulton.



Un megaterremoto a lo largo de la zona de subducción podría generar un gran tsunami, cuya evidencia se ha encontrado en excavaciones geológicas y el registro fósil a lo largo de las costas este de las Islas Norte y Sur de Nueva Zelanda, y a través del Estrecho de Cook.

Los científicos pronostican que hay un 26% de posibilidades de que se produzca un gran terremoto en los próximos 50 años en el margen sur de la zona de subducción de Hikurangi.



Los resultados de la investigación se publican en la revista Lithos.