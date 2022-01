Los experimentos de lenguaje de primates, sobre los que se empezó a investigar por los años 30, dieron grandes resultados con respecto a la comunicación por señas y a la comprensión de estos animales en relación con los humanos.

En más de una ocasión se logró que especies como el chimpancé y el orangután aprendieran lenguaje de señas y se comunicaran a través de este, luego de que se determinara que no fue posible establecer una comprensión y emisión de mensajes por parte de estos animales a través del lenguaje por sonidos.



Si bien son capaces de emitir algunos pocos sonidos, estos no son suficientes para que exista una comunicación similar a la de los humanos, pese a que son los animales con la mayor cantidad de similitudes físicas y neuronales.



Un estudio, publicado en 2016 por la revista ‘Science Advances’ y llamado ‘Los tractos vocales de los monos están listos para el habla’, determinó que el tracto vocal de los primates “podría producir fácilmente una gama adecuada de sonidos del habla para apoyar el lenguaje hablado”. Sin embargo, a pesar de los intentos no se ha logrado que produzcan sonidos del habla.



Por esto, se ha optado por otras formas de comunicación como lo es el lenguaje de señas. A continuación le contamos sobre los animales más famosos que lograron aprenderlo.

Washoe

La chimpancé Washoe fue catalogada como el primer primate no humano en aprender a comunicarse por medio del lenguaje de señas.

Hizo parte de los experimentos de investigación sobre lenguaje en animales del etólogo Allen Gardner, en los años 60, quien la acogió en su hogar durante alrededor de cinco años y la crió como lo haría con una niña humana.



Gardner le enseñó a la chimpancé el lenguaje de signos estadounidense a través de la observación, por lo que era capaz de expresarse por medio de esta forma de comunicación.



Incluso, para facilitar el proceso de este animal, las personas que estaban a su alrededor también solían usar las señas la mayor parte del tiempo.



El chimpancé Washoe aprendió entorno a 350 palabras en lenguaje de signos🐒🐒 pic.twitter.com/NgQwFeA3wF — Toda una amalgama (@Todaunaamalgama) October 10, 2017

De acuerdo con registros del profesor y su esposa, Washoe consiguió aprender más de 100 señas que le permitían comunicarse. Pero falleció el 30 de octubre de 2007, con alrededor de 40 años, a causa de la influenza en el Chimpanzee and Human Communication Institute de Ellensburg, en Washington, según lo notificó en ese entonces el diario ‘Nevada Today’.

Chantek

Chantek en el zoológico. Foto: Zoo Atlanta

Chantek, un orangután de Borneo, también conocido como ‘el mono que fue a la universidad’, era famoso por ser capaz de comunicarse a través del lenguaje de señas.



Convivió durante nueve años con Lyn Miles, una antropóloga de la Universidad de Tennessee, con quien aprendió a comunicarse y adquirir ciertas habilidades impropias de su especie como usar herramientas y memorizar recorridos.



De acuerdo con el zoológico de Atlanta en Estados Unidos, este primate llegó al lugar en 1997 sabiendo lenguaje de señas estadounidense, el cual solía usar constantemente con sus cuidadores.



Para 2017, Chantek falleció con 39 años de edad, aunque las causas de su deceso no fueron informadas a la opinión pública.



“Chantek tenía una personalidad única y atractiva y formas especiales de relacionarse y comunicarse con quienes mejor lo conocían. Zoo Atlanta tuvo el privilegio de tenerlo con nosotros durante 20 años y de haber tenido la oportunidad de ofrecerle un ambiente naturalista donde pudo conocer y vivir con una familia de orangután”, señala el sitio web del zoológico.

