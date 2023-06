Entre todas las formas como se pueden clasificar los animales, se puede hacer según sus hábitos alimenticios. Por eso, existen animales carnívoros, herbívoros y omnívoros. A continuación, le contaremos algunas características y datos curiosos del grupo de los herbívoros.

Según lo explica el portal especializado Proyecto Tierra, los animales herbívoros no solo se alimentan con hierba, sino con plantas, raíces, frutos, nueces e incluso proteína de origen animal, como insectos o huevecillos.



También se pueden clasificar a los herbívoros en distintos grupos. Puede ser según su hábitat, por ejemplo si son marinos, terrestres o voladores; también, si son insectos o mamíferos, etc. “En general, la clasificación de los animales herbívoros dependerá mucho del enfoque que les des a los mismos, ya que no hay una manera 100 % correcta de clasificarlos o de agruparlos”, señalan en Proyecto Tierra.



Foto: iStock

Entre otros datos curiosos que podemos encontrar sobre los herbívoros es que estos animales no pueden digerir la hierba por sí solos, sino que se sirven de bacterias que viven en los intestinos que sí puede digerir la celulosa, explica el portal Muy Interesante. Por ejemplo, los seres humanos tenemos microbioma, que es un conjunto de bacterias que viven en algunas partes del cuerpo como la boca o los intestinos.



Además, los herbívoros son el grupo más grande de animales según su alimentación, son consumidores primarios y base de la cadena alimenticia. También, son muy numerosos porque agrupan a los insectos.

Las características de los herbívoros

Estos animales poseen ciertas extremidades o estructuras que les facilitan alimentarse. Foto: Fernando Ariza Romero. EL TIEMPO

“Su tipo de alimentación también hace que los herbívoros suelan tener una serie de características muy diferentes a las de los mamíferos carnívoros: dientes y muelas planos, para machacar en lugar de desgarrar; boca alargada, y están desprovistos de garras”, resalta Muy Interesante.



Por su tipo de alimentación, estos animales poseen ciertas extremidades o estructuras que les facilitan alimentarse, tales como picos, garras, tenazas y hasta lenguas que les permiten llevar más fácilmente la comida a la boca.



Proyecto Tierra también señala que los dientes de estos animales están diseñados para procesar plantas, por lo que tienden a ser gran des y planas.



De igual forma, recalcan que tienen microbioma o enzimas digestivas especiales que no solo les facilitan el procesamiento del alimento sino que puedan aprovechar mejor los nutrientes. “Comparado con el sistema digestivo de un carnívoro o de un omnívoro, el de los herbívoros es mucho más complejo y también, mucho más lento”, agregan.



También han desarrollado elementos que les son útiles para su defensa de los depredadores como astas, cuernos, púas, e incluso sustancias tóxicas.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

