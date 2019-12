Por el océano que rehabilitaremos / Opinión

La Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) publicó en el 2017 el documento ‘El océano que necesitamos para el futuro que queremos: propuesta para una década internacional dedicada a las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible (2021-2030)’, con el propósito de contribuir con el ODS 14, que se enfoca en la conservación y uso sostenible del océano, los mares y sus recursos asociados.

Este se funda en un pilar muy importante que el país no puede abandonar, aunque a veces lo mire con desdén: la investigación con creatividad, tecnología e innovación.



El inventario de los recursos marinos y sus servicios ecosistémicos, cartografía submarina y biodiversidad en el océano profundo, el papel de las zonas marinas protegidas, la productividad primaria y secundaria, la economía azul, el calentamiento global, la acidificación, la elevación del nivel medio del mar y los datos abiertos son algunos de los derroteros por enfrentar.



No son nuevos –de hecho, algunos países ya vienen trabajando en ellos–, pero sí ultraprioritarios.



Es claro que enfrentar la degradación de los océanos y los impactos que ya tiene sobre la sostenibilidad planetaria es una tarea que no da más espera.



En esta década que está comenzando, Colombia, que tiene el 44 por ciento de su territorio en el mar Caribe y en el océano Pacífico, no puede ser ajena a este reto.



Debemos planificar las investigaciones, prioridades y estrategias por seguir para aportar a nivel local y mundial en la conservación del 70 por ciento del planeta.



Desde ya tenemos que establecer, con todo rigor, las fuentes de financiación, la capacidad instalada y el recurso humano para avanzar con aplomo en el conocimiento y protección de la Tierra, alineados con esta iniciativa mundial.



Las recomendaciones hechas por el foco de ‘Océanos y recursos hidrobiológicos’ de la Misión de Sabios, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Sistema Bioceánico en el PND, las metas fijadas por el país a 2030 de los ODS, la participación del Invemar en la planificación mundial de esta década, además del anunciado Conpes ‘Colombia: potencia bioceánica 2030’, son un buen punto de partida para pasar de la reflexión a la acción.



Estamos en el momento de pensar no en el océano que queremos, sino en el que rehabilitaremos para el futuro que necesitamos. Es hora de que todos trabajemos por nuestros mares.





ANDRÉS FRANCO HERRERA

Director del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales de Utadeo