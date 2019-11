No más hipocresía ecológica / Opinión

Quemas y talas en la selva amazónica, interés por cultivar especies ícticas foráneas por encima de la posibilidad de desarrollar paquetes tecnológicos para el cultivo de peces nativos, aleteo de tiburones, contaminación doméstica e industrial del sistema hídrico del país, minería ilegal, contaminación del aire en ciudades capitales, pérdida de los pulmones verdes urbanos y rurales...

Estas son algunas de las viejas y nuevas alertas que han emergido en nuestro territorio en los últimos meses y son reflejo del ánimo voraz del ser humano. En esta mentalidad prima el enriquecimiento económico por encima de cualquier contemplación o consideración con los recursos naturales y sus servicios ecosistémicos, de los cuales hace parte integral y cuya sostenibilidad es la base para la perdurabilidad de las futuras generaciones de colombianos.



¿Por qué somos tan egoístas? ¿Por qué no miramos con respeto la naturaleza e insistimos en destruirla, cuando al hacerlo nos estamos destruyendo a nosotros mismos? ¿Por qué buscamos enriquecernos con especies foráneas, si tanto nuestra área continental como nuestros mares constituyen uno de los hotspot de biodiversidad más grandes del mundo?



No podemos seguir siendo unos hipócritas ecológicos; no podemos vivir vanagloriándonos de nuestra riqueza natural, de la alta oferta de agua potable, de la biodiversidad de ecosistemas marinos y costeros en el Pacífico y el Caribe colombianos, y de ser uno de los países más diversos en orquídeas, anfibios y aves, cuando, ciertamente, dentro de nuestro territorio explotamos, usamos y destruimos nuestro patrimonio natural de manera indiscriminada, sin obrar coherentemente frente al privilegio de ser parte de esta zona tropical suramericana.



Oratorias sentimentalistas o cadenas de indignación en redes sociales no son herramientas adecuadas de solución si no van acompañadas de acciones certeras, con rigor científico y empuje financiero del Estado y el sector privado, que realmente lleven a la rehabilitación de nuestros ecosistemas terrestres y marinos.



Colombia está ad portas de entrar de lleno en la bioeconomía, que, bajo principios de sostenibilidad, regionalización e inclusión social, puede ser un esquema potente para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Que quede claro, eso sí, que eso solo lo lograremos si en nuestra conciencia prima la responsabilidad ecológica nacional y aprendemos a crecer como una verdadera sociedad del conocimiento.





ANDRÉS FRANCO HERRERA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES

UTADEO