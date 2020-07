Alerta en EE. UU. por ardilla que dio positivo a peste bubónica

En medio de la emergencia que vive Estados Unidos por el nuevo coronavirus, siendo el país más afectado del mundo con más de 3,5 millones de contagiados y más de 138.000 muertes, autoridades sanitarias del estado de Colorado alertaron sobre un caso positivo de peste bubónica.



Según dio a conocer el Departamento de Salud Pública del Condado de Jefferson (Jcph, por sus siglas en inglés), la infección se descubrió en una ardilla, en la ciudad de Morrison.



“Es el primer caso de peste bubónica que se registra en la zona en lo que va de año”, agregó la entidad, al tiempo que lanzó una alerta a la comunidad para tener cuidado.



“Los humanos pueden infectarse con esta enfermedad a través de picaduras de pulgas infectadas y por contacto directo con sangre o tejidos de animales infectados”, aseguró el medio estadounidense ‘ABC News’.



Eso sí, la Jcph también explicó que el riesgo de contagio en personas es “extremadamente bajo, siempre que se tomen las precauciones adecuadas”.



Dentro de las recomendaciones están: no acumular basuras, no tener contacto con animales salvajes (no darles de comer, no dejar que se acerquen a su hogar) ni con roedores. En caso de que alguien tenga mascotas, se le sugiere no permitirles entrar en contacto con animales salvajes, acudir a un veterinario si están enfermas y consultar a expertos para controlar pulgas y garrapatas.

Esta enfermedad tiene una letalidad del 30% al 60% y, si no se trata a tiempo, puede provocar muertes rápidas

TWITTER

¿Qué es la peste bubónica?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la peste bubónica es causada por la bacteria Yersinia pestis.



“Se puede contraer tras la picadura de una pulga infectada. El bacilo de la peste, Yersinia pestis, entra en el organismo en el momento de la picadura y se desplaza por el sistema linfático hasta el ganglio linfático más cercano, donde se multiplica”, explicó la OMS.



Los síntomas son fiebre súbita, escalofríos, dolor de cabeza, dolores generalizados, debilidad, náuseas y vómitos

TWITTER

Una vez en el ganglio linfático, este se inflama, se pone tenso y duele, a lo que se le denomina ‘bubón’.



Los síntomas más comunes, además del ‘bubón’, son fiebre súbita, escalofríos, dolor de cabeza, dolores generalizados, debilidad, náuseas y vómitos.



“En las fases avanzadas de la enfermedad, los ganglios linfáticos inflamados pueden convertirse en llagas abiertas supurantes”, agregó la entidad.



Este tipo de peste raramente se transmite entre personas, “sin embargo, puede evolucionar y diseminarse a los pulmones, causando una forma más grave de la enfermedad denominada peste neumónica”.



La entidad internacional informó que esta enfermedad tiene una letalidad del 30% al 60% y, si no se trata a tiempo, puede provocar muertes rápidas.

Los antibióticos y el tratamiento de los síntomas son eficaces, si la peste se diagnostica a tiempo

TWITTER

“No hay una vacuna como tal, pero los antibióticos y el tratamiento de los síntomas son eficaces, si la peste se diagnostica a tiempo”, se complementó.



Entre el 2010 y 2015, la OMS registró 3.248 casos en el mundo. De ellos, 584 terminaron en fallecimientos.



