Albert Einstein, uno de los físicos más reconocibles de la historia, murió a los 76 años en 1955, tal día como hoy, 18 de abril, en Princeton, Estados Unidos.



Su trabajo originó las teorías de la relatividad, que cambiaron nuestra manera de concebir el espacio, la energía, el tiempo y llegaron a tener incluso repercusiones filosóficas, eliminando la posibilidad de un espacio/tiempo absoluto en el universo.



Vista de una de las 54 páginas de un documento manuscrito de Albert Einstein con el que intentaba probar su teoría general de la relatividad. Foto: EFE/Christie's

Fue galardonado con el Premio Nobel en 1921. Entre sus innumerables citas, podemos escoger diez:



- Mire profundamente en la naturaleza, y entonces usted entenderá todo mejor.



- Trate de no convertirse en un hombre de éxito, sino tratar de convertirse en un hombre de valor.



- No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos.



- El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento sino la imaginación.

- La educación es lo que queda después de que uno haya olvidado lo que uno ha aprendido en la escuela.



- La alegría en mirar y comprender es el regalo más hermoso de la naturaleza.



- Quien sea descuidado con la verdad en asuntos pequeños no se puede confiar en asuntos importantes.

- Ninguna cantidad de experimentación puede demostrarme siempre lo acertado; un solo experimento puede demostrar que estoy equivocado.



- Es el arte supremo del maestro despertar el gozo en la expresión y el conocimiento creativos.



- Locura: hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes.



EUROPA PRESS

