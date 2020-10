NASA: Aún no se sabe si el agua de la Luna puede usarse como recurso

La Luna contiene agua helada en la superficie, pero aún no se sabe en qué medida está disponible y si podría usarse como recurso para las futuras misiones tripuladas al satélite y los planes de la NASA de establecer allí una base permanente.



Lea también: Identifican una rara clase de galaxias que emiten rayos gamma

Dos artículos publicados hoy por la revista Nature Astronomy aportan datos inequívocos de la presencia de agua en la superficie soleada de la Luna y señalan que aproximadamente 40.000 metros cuadrados de esta tienen capacidad de retener agua en las llamadas trampas frías.



Tras la publicación de las nuevas investigaciones la NASA ofreció una rueda de prensa en la que algunos de sus expertos coincidieron en señalar la importancia del hallazgo, aunque aún es pronto para saber si ese agua es fácilmente accesible y podría emplearse como recurso.



De interés: Conozca cómo descubrieron la presencia de agua en la Luna



El director de la división de Astrofísica en la NASA, Paul Hertz, destacó que aún no se sabe todo lo posible sobre el H2O en la Luna, por ejemplo "si el agua detectado por SOFIA en la cara soleada es accesible para su uso como recurso".



Hertz hacía referencia al Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja (SOFIA) de la NASA, un avión Boeing 747SP modificado para transportar un telescopio reflector y que ha proporcionado los datos.



El experto, quien destacó que el agua podría estar distribuida por toda la superficie lunar y no solo en zonas sombrías cercanas a los polos, dijo que para la NASA es importante saber todo lo posible sobre el agua en el satélite de cara al programa Artemisa.



También: ¿Cómo empezamos a medir intervalos de tiempo más y más cortos?



Con este programa, la Agencia Espacial estadounidense pretende mandar a una mujer y un hombre al satélite en 2024 y establecer una presencia humana estable para finales de la década, como punto previo a la exploración de Marte.



El administrador de la NASA, Jim Brindestine, también se hizo eco de la confirmación de la existencia en agua y en su cuenta de Twitter destacó: "No sabemos todavía si podemos usarla como un recurso, pero aprender sobre el agua en la Luna es clave para nuestros planes de exploración de Artemisa".



El jefe científico de la Misión de Exploración y Operaciones Humanas de la NASA, Jacob Bleacher, destacó la importancia del agua, no solo como elemento imprescindible para la vida, sino que también puede transformarse en oxígeno e incluso en combustible, todos ellos recursos valiosos en la exploración espacial. Saber dónde se puede encontrar agua en la Luna "es un buen primer paso". "Pero necesitamos saber más para entender si podemos usarla y cómo hacerlo", consideró Bleacher.



Lea: Nasa recogió muestras suficientes del asteroide Bennu



El experto explicó que "es más fácil viajar cuando no tienes que llevar contigo todo lo que necesitas" y el agua, que es "tremendamente esencial para la exploración del espacio", es también pesada y cara llevarla desde la Tierra. Si no hay que transportarla desde nuestro planeta, "eso da la oportunidad de llevar otros artículos importantes que permitan hacer más ciencia".



Efe

Más noticias de Ciencia

'Fosfinagate': la polémica por la detección de esta molécula en VenusEste es el 'planeta Pi' que fue descubierto por científicosSonda de la NASA recogió muestras por primera vez de un asteroide