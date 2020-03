Academia pide al Minciencias abrir convocatorias sobre el Covid-19

Mediante una carta abierta, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (Accefyn) le pidió al ministerio de Ciencias que abra una convocatoria inmediata para proyectos de investigación sobre el SARS-CoV-2 y la COVID-19.

De acuerdo con Accefyn, dicha convocatoria debería incluir todos los aspectos: epidemiológicos, clínicos, virológicos, inmunológicos, moleculares, biotecnológicos, de ingeniería biomédica y sociales, entre otros.



“La Academia espera que, así como ha sido posible destinar recursos para otros sectores, sea también posible destinar recursos para que la ciencia aporte al conocimiento y la solución de la actual crisis sanitaria que vivimos” se lee en la carta, con fecha del 19 de marzo.



Asimismo, la misiva asegura que “ante la pandemia causada por la infección por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, que ya ha sido diagnosticada en un número creciente de personas en el país, es necesaria la movilización de múltiples sectores de la sociedad que permitan aminorar sus efectos a corto, mediano y largo plazo".



“De parte del Gobierno se han dictado una serie importante de medidas tendientes a contener la propagación del virus y a aliviar el impacto económico que la infección y las medidas sanitarias tienen sobre algunos sectores de la economía”, continúa la Academia en el documento, en el que también destacan el trabajo del Ministerio de salud y del Instituto Nacional de Salud.



“El Ministerio -dicen- ha liderado la promoción de estas medidas de contención y ha orientado al presidente en la toma de decisiones al respecto. Debe resaltarse el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Salud en la rápida implementación de las tecnologías necesarias para la identificación de las personas infectadas por este virus”.



Sin embargo, añaden, hay una alta probabilidad de que la infección continúe propagándose, y cada vez más personas resulten afectados por la enfermedad correspondiente, "de manera que los recursos existentes no serán suficientes y se presentarán pacientes con formas severas de la afección que demandarán servicios de salud que posiblemente el sistema de salud no está en condiciones de brindar en forma óptima y oportuna”.



"La investigación científica nos permitirá entender qué está pasando a nivel poblacional, por qué se mueren o sobreviven los infectados, por qué los niños se infectan pero no se enferman, si deja o no deja inmunidad protectora la infección y por cuánto tiempo, con qué frecuencia se presentan mutaciones en el virus y qué efecto tienen éstas sobre su patogenicidad",continúa la carta.



Asimismo, según la Academia, se podrían responder preguntas como cuál es el nivel de inmunidad poblacional que confiere 'inmunidad de rebaño', cuál modelo explica mejor la dispersión de la infección en Colombia, diseñar vacunas o drogas para el virus y evaluar su eficacia.



