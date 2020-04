Abren convocatoria para fortalecer laboratorios de biología molecular

El Ministerio de Ciencias anunció la gestión de más de 202 mil millones de pesos para fortalecer los laboratorios de biología molecular de las regiones del país. La cartera busca abrir una convocatoria de proyectos para robustecer los espacios que tengan potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana.



(Podía interesarle: ¿Dónde y a qué hora ver la superluna este martes?)

De acuerdo con un comunicado del Ministerio, se fortalecerán las capacidades para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo, en torno al diagnóstico, tratamiento, contención y monitoreo.



El valor mínimo de financiación para los proyectos presentados por la mayoría de los departamentos será de 2 mil millones de pesos.



(Podría interesarle: Así fue como científicos de la U. de Antioquia aislaron al coronavirus)



En la sesión de aprobación del presupuesto, encabezada por el Órgano colegiado de administración y decisión del Fondo de ciencia, tecnología e innovación del sistema general de regalías, participaron representantes del Gobierno y universidades que respaldaron la propuesta presentada por Minciencias.



La intención es impulsar instrumentos que potencien los laboratorios de región desde la adecuación y certificación de sus laboratorios en bioseguridad, infraestructura, equipos e insumos, hasta la capacitación del personal en las regiones para garantizar la oportunidad de los diagnósticos.



Este fortalecimiento brinda alternativas que respondan no solo a la pandemia de coronavirus, sino a otras patologías que han sido relevantes en el país desde hace algunos años (como dengue, malaria, Chikunguña, etc.) y a las eventuales situaciones epidemiológicas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana que se puedan llegar a presentar.



Para el diseño de esta convocatoria, Minciencias tomó como punto de partida los resultados de un mapeo de capacidades de los laboratorios de biología molecular de las universidades y algunos hospitales universitarios, que adelantó con el apoyo de la Universidad de Antioquia, de Los Andes, del Bosque, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Educación.



Se indagó el estado de 103 laboratorios de biología molecular en el que se identificaron algunas características de los laboratorios como si cuentan con normas de bioseguridad BSL-2 y tienen procedimientos documentados y verificados para el aseguramiento de la calidad, la trazabilidad de la muestra y la validez de los resultados; y si tienen o no control metrológico y aval de las pruebas y de la habilitación del servicio.

Sobre la convocatoria

- Está dirigida a Gobernaciones y Distrito Capital, Centros e Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Instituciones de Educación Superior, Laboratorios de Salud Pública e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud incluido Hospitales Universitarios.



- Estará abierta desde el 7 de abril hasta el 16 de abril de 2020. Los interesados deberán consultar los términos en la página web del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.



- La convocatoria destinará más de 202 mil millones de pesos.



- 2 mil millones será el valor mínimo de financiación para proyectos presentados por la mayoría de departamentos.



REDACCIÓN VIDA

*CON INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE CIENCIA