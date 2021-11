¿La Luna es o puede pertenecer a alguien?

La luna ha sido protagonista de diversas historias, mitos, leyendas y hasta películas y libros. Su presencia en el espacio vista desde la tierra ha inspirado a todo tipo de personas alrededor del mundo y es digna de admiración cada vez que se encuentra en eclipse con el sol.

Hoy en día y con los avances en materia de ciencia se habla de la posibilidad de ir a este satélite en viajes espaciales comerciales, pues desde hace meses diversas empresas tecnológicas han avanzado en el turismo espacial que desde ya está vendiendo los ‘pasajes’.



La cápsula Crew Dragon Endeavour, de SpaceX, será una de las opciones para los viajeros que quieran visitar el espacio . Foto: SpaceX

Con respecto a este tema son muchas las dudas que surgen y en las que se incluye además al único satélite natural de este planeta: la Luna. Pues si más adelante también surgen viajes espaciales con destino a la tierra, ¿a quién se le debería pedir permiso para pisar este destino?, ¿tiene dueño?



A lo largo de la historia se han escuchado varias historias acerca de los dueños de la Luna, personas que presuntamente la compraron o afirmaron que les pertenecía, entre otras.



Como por ejemplo el caso del chileno Jenaro Gajardo Vera, quien por los años 50 se acercó a una notaría para poner la Luna a su nombre. De hecho, hay un documento que lo acredita como poseedor de la misma en un registro que reposa en el Archivo Judicial de Santiago, aunque no tiene carácter oficial.



El hombre afirmaba que, incluso, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, se puso en contacto con él y le pidió permiso para que los astronautas Buzz Aldrin, Michael Collins y Neil Armstrong a bordo del Apolo 11 llegaran a la Luna. Pero no hay datos oficiales que respalden esta parte de la historia del chileno.

Tripulantes de la misión Apollo 11: Neil A. Armstrong, comandante; Michael Collins, piloto del módulo, y Edwin E. "Buzz" Aldrin, piloto del módulo lunar. Foto: AFP

Lo cierto, es que nadie puede asumir ser dueño de este satélite natural. Frente al tema, en 1967, se creó el Tratado sobre el espacio ultraterrestre, que dicta las disposiciones del espacio alrededor de la tierra y los cuerpos celestes cercanos a este como la Luna.



En dicho acuerdo se ratificó que la Luna no podía pertenecer a una persona en específico y que, además, sería patrimonio común de la humanidad por lo que ninguna nación o ciudadano del mundo podría reclamarlo como suyo. En ese sentido, se prohíbe la colocación de armas de destrucción en cualquier cuerpo celeste alrededor de la atmósfera de la Tierra.



Por otro lado, el Derecho Internacional Espacial, regulado actualmente por las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, afirma en su artículo 11 que la Luna no puede “ser objeto de apropiación nacional mediante reclamaciones de soberanía, por medio del uso o la ocupación, ni por ningún otro medio”.



Además señala que los Estados que hacen parte de estos tratados tienen derecho a “explorar y utilizar la Luna sin discriminación de ninguna clase, sobre una base de igualdad”, por lo que si llega a pisar la Luna puede tener la tranquilidad de que no está invadiendo el territorio ni soberanía de nadie, ya que le pertenece a todos los ciudadanos terrestres.

