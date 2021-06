5 actividades que un niño sin vacuna puede hacer según expertos

Dado que, por ahora, la recomendación de inmunizarse contra el covid-19 cobija a todas personas de 12 a 16 años y más (dependiendo del país), muchos se preguntan por los cuidados y el tipo de actividades que pueden desarrollar los niños menores de esa edad, en pandemia y de manera segura.



(Vea también: Fenómenos climáticos como El Niño impulsaron la evolución humana).

Entre los aspectos negativos que ha traído la pandemia están la afectación de la salud mental y el bienestar general de las personas. Los niños han perdido la posibilidad de jugar al aire libre, de socializar y tener contacto permanente con pares de su edad, lo cual ha impactado, de manera negativa, aspectos claves de su desarrollo.



Por esa razón muchos padres de familia y cuidadores buscan saber cuales son las alternativas de actividades que los niños pueden realizan.



Recientemente, The New York Times llevó a cabo una encuesta con expertos sobre este tema; entre ellos se cuentan epidemiólogos, salubristas y médicos especialistas en enfermedades infecciosas pediátricas, que investigan y tratan a niños con enfermedades como el covid-19; en general. El grupo de 828 personas coincidió en que esta fase sin inmunización infantil es temporal, toda vez que empresas como Pfizer aseguran que tendrán vacunas para niños mayores de 2 años en septiembre.



Mientras los niños pueden acceder a la vacunación, estos expertos formulan recomendaciones frente a actividades cotidianas que incluyan niños, durante esta pandemia:



Le puede interesar: ¿Los hombres las prefieren rubias? Esto dice la ciencia



1. Lugares públicos interiores y exteriores concurridos



La mayoría de los expertos coinciden en que los niños pueden seguir entrando a lugares públicos o estar en multitudes al aire libre, siempre que lleven mascarilla.



2. Parques infantiles y deportes al aire libre

​

Casi dos tercios de los expertos afirmaron que los niños no vacunados deberían seguir llevando cubrebocas cuando estén en los parques infantiles o practicando deportes al aire libre, a pesar de que es mucho menos probable que el virus se propague en el exterior.



3. Actividades al aire libre en las que las mascarillas no son una opción



Ocho de cada diez expertos señalan que si bien lo recomendado es animar a los niños a seguir usando tapabocas cuando estén cerca de otras personas, si están al aire libre, y con bajo riesgo, probablemente esté bien no utilizarlo.



4. Viajes en avión



El 86 por ciento de los consultados señalaron que siempre y cuando los niños lleven tapabocas, y el resto de los pasajeros también, pueden viajar en avión. Sin embargo recomendaron tomar algunas precauciones, como la utilización de doble mascarilla y limitar el número y la duración de los vuelos.



5. Reuniones sociales en interiores con otros niños no vacunados



Según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, las personas vacunadas pueden socializar en sitios interiores con otras personas no vacunadas.



¿Pero qué pasa cuando se reúnen dos familias en las que los adultos están vacunados pero los niños no? Los expertos dicen que dos familias con niños no vacunados pueden reunirse en el interior, pero deben limitar el número de personas en el lugar. ​

CON INFORMACIÓN DE THE NEW YORK TIMES

Encuentre también en Ciencia:

-(La voraz especie invasora que llegó a EE. UU. por culpa de Shakespeare)

​

-(La Nasa y Space X enviarán estos animales al espacio)



-(Cómo tu ADN influye en tus decisiones sobre el amor)