30 años del ‘gran ojo’ en el cielo

El próximo 24 de abril cumplirá 30 años de funcionamiento una de las obras más ambiciosas que ha emprendido la especie humana: el telescopio espacial Hubble (HST, por sus siglas en inglés), un ojo en el cielo, más allá de la atmósfera terrestre, que ha permitido hacer innumerables descubrimientos para la ciencia y transformar por completo la comprensión del universo.

Para entender el valor del telescopio espacial Hubble y sus aportes, es necesario remontarse 67 años antes de su puesta en órbita por el transbordador espacial Discovery, hasta 1923, cuando el físico estadounidense Hermann Oberth planteó la idea de poner en órbita un telescopio.



Así lo explica el astrofísico Santiago Vargas, quien asegura que no fue sino hasta 1946 cuando el astrónomo estadounidense Lyman Spitzer resaltó las ventajas de tener un observatorio extraterrestre ubicado más allá del perturbador efecto de la atmósfera sobre las imágenes captadas por los telescopios en tierra.



“Aquellos primeros impulsos fueron la semilla que permitió concebir esta fascinante pieza de ingeniería a 500 km de altura que es el Hubble y que hoy seguimos admirando”, asegura Vargas. Luego de que fue dejado en el espacio, y de superar dificultades relacionadas con desperfectos en uno de los espejos –lo que llevó al reemplazo total de uno de estos en 1993–, el Hubble, bautizado en honor a uno de los astrónomos estadounidenses más famosos, ha trabajado ininterrumpidamente, dejando algunas de las imágenes más impresionantes del espacio en el rango de luz visible y en el infrarrojo y el ultravioleta.



El cosmólogo Camilo Delgado explica que el Hubble fue diseñado en la década de los setenta del siglo pasado con varias metas ambiciosas, como ser el primero de una serie de grandes observatorios espaciales con capacidad de indagar sobre preguntas fundamentales del universo: “Al estudiar la tasa de expansión del universo encontró que esta ocurre de forma acelerada, cambiando por completo nuestro modelo cosmológico y estimando una edad del universo de 13.800 millones de años”, dice Delgado, quien ha dedicado parte de su investigación a estudiar las imágenes que el telescopio ha tomado de diferentes cúmulos de galaxias.



“Este telescopio –continúa Delgado– ha hecho contribuciones en la mayoría de tópicos en astrofísica, desde la naturaleza de las galaxias en épocas del universo que no habíamos estudiado antes hasta el estudio de las atmósferas de planetas que se encuentran fuera del sistema solar, orbitando estrellas lejanas”.



Así, el científico menciona algunas de las imágenes más icónicas que ha obtenido el Hubble: los “pilares de la creación”, unas majestuosas columnas de gas y polvo que se encuentran en la nebulosa del Águila, a 7.000 años luz de distancia de nosotros; fotografías completas de Marte, auroras en Saturno y en Júpiter y, por supuesto, una evolución temporal de la gran mancha roja de Júpiter.



“Además –prosigue Delgado– el HST fue el responsable del descubrimiento de nuevas lunas de Plutón, de darnos las imágenes del choque del cometa Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter, en 1994, y de producir la imagen de campo ultraprofundo que contiene al menos 10.000 objetos distantes”.



Por su parte, Juan Diego Soler, astrofísico del Instituto Max Planck de Astronomía (Alemania), afirma que el Hubble es la punta de lanza de la investigación astronómica más allá de la atmósfera terrestre. No solamente es el más reconocido de los telescopios espaciales, sino que nos ha abierto los ojos al universo.



“Sus imágenes adornan los corredores de colegios y universidades, las habitaciones de niños y niñas que sueñan con el espacio y las mentes de quienes hemos crecido con él”. “El universo es un lugar mucho más familiar para todos gracias al él. Solamente esperamos que no deje de funcionar pronto y pueda seguir su misión para mantener abierta esta hacia los confines del cosmos”, apunta Soler.





