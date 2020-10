César Idrobo, el caleño que diseña para el rapero Kanye West

Unir una suela de carnaza a un trozo de piel mediante una costura y darle forma de zapato suena sencillo, pero pasado de moda. Sin embargo, esta maestría aprendida de las manos de uno de los pocos zapateros que aún marca el paso de la industria estadounidense, Marcell Mrsan, hizo que el caleño César Idrobo llamara la atención de ‘su majestad’ Kanye West.

El pasado 11 de agosto, en su cuenta de Twitter (la única red social que oficialmente maneja el rapero de Atlanta), West publicó la fotografía de lo que, según su arroba, era el prototipo de una nueva silueta de calzado deportivo, pero que, por su apariencia terrosa y vanguardista, más bien parecía un nuevo modelo de mars rover. Además de viralizarse en cuestión de segundos al ser retuiteado por 6,4 millones de cuentas, citado 24,6 millones de veces y al recibir 73,3 millones de ‘me gusta’, este diseño no tardó en tapizar los portales más prestigiosos de la cultura sneaker, que mueve miles de millones de dólares anualmente, tiene su propia bolsa de valores y ha adquirido el estatus evangélico del glamur.

Él me envió un dibujo en Photoshop; yo sé las formas que a él le agradan porque su línea propia para Adidas, Yeezy, tiene una imagen única y con el tiempo aprendí a captar su gusto

estético FACEBOOK

TWITTER

“Él me envió un dibujo en Photoshop; yo sé las formas que a él le agradan porque su línea propia para Adidas, Yeezy, tiene una imagen única y con el tiempo aprendí a captar su gusto estético. Usé un diseño que a él le gustó previamente de los Yeezy y solo lo cubrí con foam y, por último, lo pinté como él quería y ya”, cuenta el diseñador industrial con máster en diseño de accesorios y calzado y coequipero de Steven Smith.



Sí, Smith, el autoproclamado ‘padrino de los daddy shoes’, que ha pisado fuerte en los departamentos de innovación de Adidas, Nike, Reebok, Fila, New Balance y West Brands, la compañía de diseño ‘por deporte’ de West, el ‘rey Midas’ de la música, la moda, los realities y los escándalos, que se da el lujo de orinar un Grammy y arremeter en contra de sus disqueras (Universal y Sony) y la NBA, a dos meses de las presidenciales estadounidenses, a las que se candidatizó el pasado 4 de julio.

(Lea también: Adriana Aristizábal, la colombiana que enseña a ser turista en NYC)

¿Cuáles fueron sus primeros pasos hasta llegar a ser el ‘zapatero real’?



Todo comenzó con mi maestría de diseño de accesorios, en la cual aprendí a elaborar zapatos y accesorios. Primero estudié diseño industrial en Savannah, Georgia, pero recibí más beneficio tras la maestría con Marcell Mrsan, porque fue mas fácil conseguir trabajo: la gente compra más zapatos que carteras. Al cabo de mis estudios especializados conseguí un trabajo en Adidas, por la época en la que empezó a formarse la línea Yeezy, de Kanye West para Adidas. Allí conocí a Steven Smith.



¿Ese primer trabajo ya implicaba la traducción de las ideas de Kanye West?



No, yo fui la persona que se comunica con las fábricas después de que le entregan el diseño propuesto por Kanye West. No era nada de lo que hago ahora, sino una posición más administrativa y no trabajaba directamente para Kanye, sino para Adidas. Pero en dos meses terminaron ese cargo por reestructuración del departamento y me fui como freelance de algunos proyectos de Nike.



Un año más tarde, Steven llamó a decirme que necesitaba alguien con mi experiencia, pues sabía de mis conocimientos en la elaboración tradicional de zapatos y necesitaba a alguien que manejara su taller de diseño. A los cuatro meses, nos reunimos con Kanye y a los dos días me enviaron una oferta para trabajar con y para él. En junio cumplí dos años con mi jefe Kanye West.

¿Como fue la recepción de esa llamada?



En ese momento, compostura, pero cuando colgamos me tomó tiempo asimilar esa llamada. Y la primera vez que lo conocí, le mostré los zapatos que hice con Marcell, para mi colección de grado. Kanye es de pocas palabras (sobre todo cuando no conoce a alguien). Al final me dijo que sí sería su coequipero.



¿Cómo es el trabajo con él?



Es equivalente a trabajar con Steve Jobs. Él está muy involucrado y a veces tiene diseños locos que debo traducir de una imagen que me envía por WhatsApp. Dice: ‘Hazme esto’ y me envía un dibujo y a los dos días le envío una foto del prototipo que desarrollo; me llama (le gusta llamar, mucho) y me da su opinión.



Pero son diseños que no salen al mercado. ¿Por qué?



Desde que comencé a diseñar para él, en julio de 2018, ninguno de mis diseños ha estado en una estantería porque a Kanye le gusta crear por crear, o porque son diseños solo para él. Me dice: ‘Pixar fue creado en 1974 y Toy Story salió hasta 1995. No me importa sacar cosas por sacar, sino que salgan cuando sea apropiado’. Además, mi trabajo es explorar lo que Kanye quiere explorar y no todo es para vender. Él tiene una manera muy particular de trabajar.



¿Y cómo define el estilo de Kanye?



Apocalíptico, desierto, usado. Es un futuro gastado, avejentado.



¿Como el mundo postapocalíptico de ‘Los juegos del hambre’?



No, más como Wall-E o Mad Max, por ser un mundo más tecnológico pero recreativo, al usar cosas viejas para desarrollar otras nuevas propuestas funcionales.

(Le puede interesar: Así pintará la belleza post covid-19)

¿Qué ha sido lo más exigente en su trabajo con el rapero?



Cuando tengo que hacerle el calzado ideal para los outfits de sus videos musicales. Esto me genera mucho estrés porque debo trabajar con estilista y a contrarreloj, la fecha límite es cuestión de días. Es lunes y me pide unos zapatos para el miércoles.



¿Logra tenerlos?



Si no hay otra opción, hay que hacer que todo funcione.



¿Detienen las fábricas de Adidas por hacerle sus zapatos?



No, los hago yo, a mano, porque necesitamos verlos en la realidad.



¿También le diseña para alfombras rojas?



Solo lo he hecho dos veces y para Kim. Él elige cómo quiere los zapatos que ella lucirá, me dice: ‘Pon esta parte de este zapato con esta de este otro’. Como han sido tacones, no han sido diseños con mucha sustancia. Un tacón no tiene mucho diseño, al igual que una sandalia y no me representan como diseñador. Por eso han sido simples ejecuciones.



¿Cómo es la elaboración de un prototipo para que después sea producido?



Parto de las siluetas de zapatos que se usan en la industria, pero debo ser cuidadoso con eso, pues debo seguir la línea artística del diseñador (en mi caso, Kanye) y es algo que se pierde en el desarrollo masivo en una fábrica. Aunque trato de conservar esa esencia, intento ponerle mi aporte porque en esa primera parte del proceso es la única en donde se puede ser creativo; es mi oportunidad de empujar mi visión del zapato. Después es la etapa en la que, conservando la imagen, se busca la manera de fabricarlo porque una cosa es el dibujo y el prototipo y otra es la producción masiva.



Trato de usar materiales que ya hayamos usado previamente en Adidas, y les digo: ‘Usé la suela de este zapato y la capellada de este otro’, pues a veces cuando invento algo es difícil para ellos realizarlo desde ceros. Les hago la vida fácil para que yo también pueda hacerme entender. En cada etapa, Kanye da el visto bueno, pero cuando Adidas está desarrollando los diseños preaprobados, yo ya voy explorando otras nuevas ideas en mi laboratorio.

El 11 de agosto, Kanye West publicó en su cuenta de Twitter el prototipo de unos ‘sneakers’. La imagen alcanzó 6,4 millones de retuits. Foto: Twitter: @kanyewest

A pesar de ser costosos, los tenis de la línea Yeezy, de Kanye West para Adidas, no son los más caros. Los llamados ‘santos griales’ de la cultura sneaker son los de la línea Jordan, de Nike. ¿Kanye busca competir por ser el más caro?



A él no le gusta hablar de negocios ni de marketing. Es un visionario, sabe lo que tiene, lo que puede lograr y que todo lo que hace es un éxito. Su prioridad es innovar y hacer algo que valga la pena.



¿Conserva el contacto con Marcell Mrsan?



Sí, nos ayudamos profesionalmente. Ha sido imposible perderle el rastro, pues al formarme con él entendí que es quien salva la zapatería en Estados Unidos, pues es un arte que se está perdiendo. Él siempre trata de darles nuevos usos a nuevos materiales y comparte su conocimiento para legar su talento a futuras generaciones.



¿Hay algún diseño de tenis que sea en su mayoría hecho a mano?



Algunas ideas que he presentado sí requieren métodos tradicionales, pero ha sido difícil recibir la aprobación porque Adidas busca algo que se pueda replicar fácilmente. Son negocios y se buscan las ventas, la practicidad y la facilidad a la hora de producir masivamente.



¿Kanye ha contemplado la sustentabilidad?



Sí, sobre todo en cuanto al abordaje de maneras innovadoras e inteligentes para reutilizar empaques, cajas, etc. En cada etapa pensamos alternativas de unirnos a la movida sustentable y en la simplificación de los procesos encontramos una garantía de diseño sostenible, pues hacemos procesos de fabricación fáciles y que, como tales, requieren menos partes y pasos.



Su trabajo también quedó consagrado en uno de los libros claves de los amantes de los tenis, The Art of Sneakers.



Sí, fue un proyecto para el cual me contactaron para que yo les contara desde el punto de vista del diseñador cómo es el ‘lado b’ de unos tenis, los bosquejos, cómo son las etapas del diseño. El libro está enfocado en arte, como escultura, pintura, etc., aplicados a los tenis, pero quisieron resaltar el proceso de diseño de zapatos, que también es un arte.



Y Steven Smith, ¿qué dice de su trabajo?



Es una de las personas que solo pregunta: ‘¿Te emociona trabajar en esto?’. O me dice que solo haga los diseños que me emocionan, me diviertan, me hagan feliz.



¿Hay planes, algún lanzamiento?



Lo que Kanye comparta en redes sociales.

(Le recomendamos: Rutinas ‘fitness’ para fortalecer la salud de los mayores de 60)

¿Cuántos pares de tenis tiene usted?



Creo que menos de 20. He estado practicando el desapego de lo material y si a alguien le gusta algo que yo tengo, se lo doy. A veces es difícil porque lo que tengo es lo que me gusta, pero uno muere y no se lleva nada; otra persona seguro valorará más ese objeto de lo que yo pude haberlo hecho. Es una mentalidad saludable.



¿Cuáles son los zapatos que más duro le ha dado dejar?



A veces me arrepiento de haber vendido los primeros Yeezy 700, pues su desarrollo fue diferente al de los 700 de ahora. Si bien el zapato se ve igual, yo sé qué le han puesto, que cambios le han hecho y, por ejemplo, los recientes de esta referencia fueron hechos en India y han cambiado por dentro. Pero ¿qué más se puede hacer? Es parte de la terapia.



¿Alguna referencia o marca favorita?



Me gusta experimentar otras marcas, por información. En este momento estoy usando Salomon, pero siempre estoy abierto a otras ideas. Al ser freelance puedo usar más marcas y no solo Adidas. Para mí, el vestuario (mis tenis) es mi medio de expresión.



¿Qué le gustaría explorar en cuanto a diseño?



A pesar de querer explorar nuevos materiales, el proceso me desvela. Si no innovamos el proceso de elaboración, el zapato siempre será el mismo. Y para llegar a nuevo destino, primero hay que hacer una carretera.



Antes de usted, otra diseñadora colombiana trabajó en la línea Yeezy...



Sara Jaramillo estuvo aquí, yo estoy aquí y sé de otros colombianos que trabajan en algunos proyectos temporales y creo que a Kanye le gustan los colombianos. Tal vez por la crianza de trabajar duro y no quejarse, darle con ganas. Y eso le gusta a Kanye, pues no todos tienen nuestra tenacidad; a nosotros nos sobran las ganas. Chévere saber que a Kanye le gustan los colombianos.



Kanye ¿presidente?



No lo sé. Es un departamento diferente.

PILAR BOLÍVAR

Para EL TIEMPO