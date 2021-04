‘Centennials’: una generación de memes y pocas palabras

¿Por qué a veces es tan difícil para los papás, los profesores e incluso para las marcas que quieren venderles sus productos hablarles a los centennials?

Para responder a esta pregunta, investigadores del Observatorio de Comportamientos Culturales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano* llevaron a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, donde aplicaron 185 encuestas a jóvenes entre los 14 y los 21 años, a través de las que indagaron por el lenguaje verbal y las formas de expresión que más utilizan en su cotidianidad.



Además, les hicieron un seguimiento a 24 jóvenes en ese rango de edad, echando mano de algunas herramientas de investigación cualitativa estructurada.



Los autores establecieron como rasgo característico de la población estudiada la preferencia por el uso de imágenes, stickers, emojis y demás recursos visuales y audiovisuales para expresar sus sentimientos y emociones dentro de su grupo social.

La comunicación de esta generación está muy ligada a redes sociales y a la tecnología. Foto: EFE

Al interactuar con las personas más allegadas y contemporáneas usan el lenguaje visual para darse a entender de mejor forma, evitando el uso de muchas palabras. Para los investigadores de la Tadeo, “el centennial se siente más cómodo y se identifica mucho más con alguien que pueda reconocer y entender los referentes a los que está aludiendo cuando usa un meme o un sticker”.



Esta generación –que los investigadores describen como muy interesada en su individualidad, la globalidad y la tecnología, y con un gran sentido ecológico y social– está conformada por adolescentes de 12 a 18 años, entre los que reina la heterogeneidad: “Para ellos, lo diferente es lo normal. Esa es la razón por la que no hay un común denominador cuando se trata de identificar sus gustos e intereses; estos varían drásticamente, lo cual complica aún más la tarea de compartirles información y dirigirse a ellos de la mejor manera”, señalan los autores del análisis, cuyos hallazgos aparecen contenidos en el artículo ‘De las palabras a los memes: así se comunican los centennials’.

Conversar sin hablar

Estos jóvenes, marcados por la tecnología y las redes sociales, cuentan entre los rasgos característicos de su lenguaje el uso del humor, el sarcasmo y el doble sentido, como recursos comunicativos, tanto verbales como visuales: “Se puede afirmar que el lenguaje de los centennials se ve influenciado por el uso de la tecnología y los medios de comunicación modernos, porque construyen su personalidad paralelamente a su desempeño en redes sociales”, señala Carlos Arango, coordinador del Observatorio.



Con el fin de analizar más a fondo la forma como los centennials se comunican, los investigadores les pidieron a jóvenes que participaron en el análisis que suministraran pantallazos de su WhatsApp y notas de voz de las conversaciones casuales que tienen con sus amigos, personas con quienes suelen hablar, sin ningún filtro.

Así establecieron que recurren a stickers en sus conversaciones escritas o a través de audios, de manera frecuente, como complemento para manifestar sentimientos y emociones; “este recurso les ayuda a expresar aún más de lo que en su momento permitieron los emojis, cuando hicieron parte de la popularización de la mensajería instantánea”, señala el informe del observatorio.



Esta generación, particularmente visual, recurre a las fotos y los videos de manera predominante para comunicarse, para expresar, sin necesidad de palabras, una idea o un contexto de una manera más directa y mostrar lo que se está haciendo sin tener que explicarlo verbalmente.



En redes sociales suelen utilizar memes en todas sus presentaciones y formatos (video, foto, sticker y GIF animado), como una representación gráfica de alguna situación graciosa o compleja, sin necesidad de usar palabras.

Con respecto a las notas de voz, se encontró que son un recurso muy usado por ellos, dado que les ayuda a expresarse de una forma más detallada y rápida, sin generar malas interpretaciones.



De acuerdo con los autores del análisis, al contrario de los mensajes escritos, las notas de voz les permiten escuchar el tono y entender un poco más el contexto de lo que se expresa; es un recurso perfecto para manifestarse de manera más genuina y cercana.



Vale anotar, no obstante, que dichas notas deben ser cortas; aquellas de más de un minuto pueden resultarles tediosas a muchos; incluso son capaces de omitirlas.



En cuanto a las palabras que más usan para comunicarse con sus pares, los investigadores detectaron que si bien muchas de ellas son comunes a distintas regiones del país, el significado tiende a variar.



En Bogotá, entre las palabras más utilizadas están ‘parce’, ‘mor’, ‘huevón/güevón’, ‘mondá’, ‘weno’, ‘chimba’ y ‘bro’. Estas no denotan características propias de la capital, pues de hecho pueden calificarse como propias de otras regiones. Sin embargo, esto no sucedió con Medellín y Cali, ciudades en donde los centennials usan expresiones más particulares, como ‘nea’, ‘ve’ y ‘visaje’. En Bucaramanga, las expresiones más usadas son ‘marica’ y ‘oiga’, que no son representativas de esta ciudad.

(*) Los autores del artículo 'De las palabras a los memes: así se comunican los centennials' hacen parte del Observatorio de Comportamientos Culturales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se trata del profesor Carlos Andrés Arango, coordinador del Observatorio, y las estudiantes del programa de Publicidad de la universidad, Carolina Evan, Valeria Forero, Ana María González, Valentina Jiménez, Gabriela Mojica y Ana Sofía Rodríguez.

REDACCIÓN VIDA