Celebre los 15 de La Pelota de Letras y viaje a Marte con Andrés López

Después de más de 20 años de carrera artística, Andrés López, el reconocido comediante, presentador, actor de cine y doblaje de voz, escritor, productor y director colombiano regresa renovado a las tablas del Teatro William Shakespeare con sus exitosos y populares shows ‘La Pelota de Letras’, del 7 al 29 de septiembre, y ‘Llegar a Marte’ hasta el viernes 6 de septiembre.

Esta última obra romántico-científica representa los vaivenes del amor y lo describe como un “acto creativo” y una misión espacial para encontrar el verdadero amor en la que hay que superar muchas pruebas. Pues según López, “llegar a Marte es tan complicado como llegar a amarte”.

Ambas obras aseguran volver a llenar de risas y alegría a todas las personas que asistan, y sobretodo, dejarán mensajes positivos que lleguen al corazón y a la mente del público para recuperar los valores de la sociedad y, de alguna u otra forma, cambiar al mundo.

Pero, ¿cómo se origina un éxito como ‘La Pelota de Letras’ que ha permanecido en escena durante 15 años en distintas ciudades y países alrededor del mundo?.

EL TIEMPO habló con Andrés López sobre el origen de este Stand-Up Comedy con el cual ha llegado a 3 millones de personas en más de sus 2.000 shows y que ha recorrido aproximadamente 18 países a nivel mundial, sobre como celebrará los 15 años del monólogo, y acerca de sus próximos proyectos.

Según usted, ‘La Pelota de Letras’ se originó desde que cursaba sus carreras universitarias, pero ¿Qué lo llevó a aplicar los conceptos aprendidos mientras estudió Antropología a la comedia?, ¿De qué manera lo hizo?

Toda la antropología se basa en la “observación participante”. Así empezaron los grandes antropólogos como Claude Levi-Strauss, Bronislaw Malinowski, Margaret Mead; esas historias me fascinaron. Entonces yo apliqué lo mismo. Soy un observador participante de las familias, de cada historia que yo vivía, cada amigo y pariente, los papás de mis amigos, los tíos, los abuelos, y las diferentes comunidades con las que tuve relación. En todas encontraba patrones y de eso se trata lo que estudié en la universidad.

Para mí es maravilloso ver la sociedad colombiana desde este punto de vista y lo que vi me pareció divertidísimo. Era la tesis de grado que yo tenía planeada para graduarme de la universidad, pero dije: “Esto no se puede quedar archivado, guardado allá atrás en los pasillos empolvados de una biblioteca. Yo creo que lo mejor es hacer de esto una comedia”, y como yo era cuentero eso fue ayudando a que esos procesos creativos agarraran fuerza.

Cuando empecé a pararme en los escenarios a hacer comedia ese análisis antropológico y todas las observaciones que realizaba constantemente ya eran parte de los cuentos que yo contaba, y fue creciendo hasta ser la obra que es hoy en día.

¿Cómo logra cautivar y conectar a todos los segmentos del público colombiano e incluso el extranjero?

La obra no pretende ser más sino la obra en sí. De alguna manera es una obra que empezó en una hoja en blanco, yo no me puse a imitar lo que otros comediantes hacían, o lo que otros ya eran. No fui a campos comunes de chistes obvios, le di la cara a la hoja en blanco.

Mucho antes de ‘La Pelota de Letras’ nadie más hablaba de la retrospectiva en Colombia desde las familias, ni en Latinoamérica. Antes de ‘La Pelota de Letras’ nadie hablaba de “Así hablan las mamás” o “Así hablan los papás”, entonces creo que ese rigor ante la hoja en blanco es parte del éxito de la obra.

Yo propuse estas divisiones generacionales, me inspiré en muchas cosas. Germán Castro Caicedo había escrito un libro llamado La Generación X. Yo pensaba que yo era de la generación X pero no, ahí me inventé la generación de la guayaba porque somos muchos los que fuimos criados con jugo de guayaba, pero eso tiene una razón de ser: Cuando Belisario Betancur prohibió las importaciones, a los de mi generación nos quedó una sola opción para elegir nuestros postres y dulces a base de guayaba, arequipe o chocolate local.

Cuando la gente hablaba de retrospectiva colombiana se refería a logros deportivos, momentos duros, momentos álgidos de la historia del país, pero nadie hablaba de lo que pasaba en las familias, de lo que charlábamos en las casas o durante un apagón, de cómo era la crianza de los niños, ni de lo que veíamos en televisión, entre otras cosas.

‘La Pelota de Letras’ es eso, una comedia honesta que se puede someter a examen. Está llena de vida y de cambios; es orgánica, pues, así como cambian las generaciones, cambia La Pelota de Letras. Esta obra sirvió para que otras nacionalidades hicieran el mismo ejercicio de saber qué tanto las mismas generaciones se adecuan a las divisiones. Fue y sigue siendo un ejercicio maravilloso ver que ese análisis motivó a otras creaciones y sirvió para describir patrones internacionales, lo cual hace parte de la rigurosidad con la que fue hecha.

La Pelota de Letras ha rodado por más de 18 países en todo el mundo y cumple 15 años llenando de risas y alegría al público Foto: Idéalo Pez

¿Por qué considera que sus obras se caracterizan por ser ‘reconciliadoras’ entre generaciones y nacionalidades?

Me parece que ese es el propósito del arte, no es disociador, no es para poner a los humanos uno en contra del otro. Pienso que el arte es una fuerza estética integradora que permite que uno reconozca las observaciones bellas, las cosas hermosas; a la larga es reírnos de ciertos elementos, patrones y ciertas circunstancias de las que hemos sido casi que obligados a sentir y que han de ser así.

La creación artística es contestataria. Invitar a una observación como lo hago por ejemplo dentro de La Pelota de Letras, la existencia del ”Chiflón”, “El sereno” o el “Deje así” que son como entidades que enferman a los papás. Todo lo que sucede en las generaciones Y, X, Z, porque La Pelota de Letras no es solamente hablar de los papás, es hablar de todas las familias. El ‘codazo’ es parejo, primero los hijos diciéndole a los papás “tú eres así” y después los papás diciéndole a los hijos “tú eres así”. La idea es que aprendamos a reírnos de todas esas consideraciones que hacen parte de nuestros hogares y que tenemos que disolver. La comedia es una forma del arte.

¿Por qué celebrar los 15 años de su comedia ‘La Pelota de Letras’?

Porque es una creación artística de un comediante que ha sobrevivido en escena 15 años con el mismo actor y eso es un gran logro. Hay miles de presentaciones en vivo en todo el mundo y la considero una obra de arte para la gente que la quiera entender y apreciar. Para mí es un acuse de recibido que después de 15 años todavía siga en los escenarios y que, a pesar de que las generaciones cambien, sigan yendo a ver la obra niños que inclusive nacieron posterior al estreno de ‘La Pelota de Letras’. Van bebés, abuelas, bisabuelas, tíos y tías, primos, a veces hay hasta 11 miembros de una misma familia en el show, entonces eso me parece un gran logro. Esos son los resultados de la obra.

¿De qué manera le llega a las nuevas generaciones con el regreso de su show?

Yo estoy muy atento a lo que las nuevas generaciones proponen, lo que viven, la relación con sus papás, porque eso los entretiene mucho y las encuestas lo determinan. Por ejemplo, hablo de las nuevas generaciones de gamers. Hay muchas personas que van de generación Y, Z, AA, gente que llaman Millennials, Centennials, “Whateverlenials”; y por eso me aseguro de que cada peso que hayan invertido en la boleta se vea reflejado ahí en la obra, que salgan más que satisfechos.

¿Qué novedades verá el público en el regreso de ‘La pelota de Letras’?

Arriésguese a verla. Hay mucha fiesta, hay que salir de las cajitas de 5 pulgadas de diagonal porque hay un mundo más allá de la inteligencia artificial, del modelo algorítmico y de los servicios de streaming. Hay una cosa más allá que se llama “VIDA”. Nadie se toma una selfie viendo televisión (a no ser que sea viendo La Pelota de Letras en DVD) -dice entre risas-.

Pero hay algo muy importante: Una mujer olvida fácilmente con quién fue a cine, pero nunca olvida con quién fue a teatro. Así que chicos, si buscan un “date” perfecto, el teatro nunca fallará.

La comedia de Andrés López es conspirativa porque busca cambiar al mundo y recuperar los valores de la sociedad Foto: Idéalo Pez

Además de comediante, cuéntenos un poco acerca de su faceta como conferencista, escritor y empresario.

Yo soy proveedor de comedia en todas sus modalidades. Soy, como diría John Lennon definiendo a un artista: “Yo soy un artista, deme una tuba que yo le saco algo” o, “I’m an artist, and if you give me a tuba, I’ll bring you something out of it”. En muchos lugares me han pedido que hable de derechos humanos, de toma de decisiones y de cosas relacionadas.

Empecé en el ecosistema de los eventos corporativos para diferentes empresas motivándolas a crecer, a echar pa’lante, a confiar en el país y en lo que hacemos. Incluso, he hecho shows corporativos internacionales en los que me han propuesto hacer cosas con música y canto. Yo me le mido a todo porque eso es ser artista, pues con modelos y herramientas uno tiene el deber de hacerlo: escribir, hacer cine, hacer charlas, motivar. Y yo no me puedo quedar quieto, no me quedo con la boca callada, necesito hacer, hacer y hacer.

En Colombia no había manejo de artistas y como yo sabía hacerlo decidí crear una empresa de entretenimiento. Mi conocimiento en Ingeniería parte de que uno puede crear cosas para administrar las ideas y yo sabía que la creatividad necesitaba una administración rigurosa, que no fuera como la que hay en nuestro país: improvisada, de tomar órdenes de compra, donde no se vende, no se promueve y no se le aplaude al artista.

Por eso decidí fundar una empresa idónea y equiparable al tamaño de la creación que yo hice, que también ha dado muchos resultados al igual que premios como el Premio Gacela en la categoría de Gestión Estratégica y también fuera del país. La empresa siempre está en crecimiento. Tenemos muchos colaboradores, hacemos negocios nacionales e internacionales, e inclusive hemos aumentado los frentes en producciones al permitir que otros artistas se involucren además de mí. Somos una agencia en constante desarrollo y producción; nos estamos expandiendo a través de eventos, organizando logística, y sirviendo como agencia de ideas creativas para agencias de publicidad y mercadeo. Creemos que las ideas necesitan una agencia y por eso nació IDÉALO PEZ.

¿Qué otros proyectos tiene a corto y largo plazo?

Me interesa mucho seguir escribiendo guiones de todo tipo, trabajo mucho con música clásica, cine y series. Quiero seguir insistiendo en mis shows de comedia, en las producciones, continuar desarrollando cosas que impacten y que generen un valor positivo en la sociedad desde el punto de vista de la comedia estética.

Por último, una invitación para que las personas no se pierdan el regreso de la exitosa ‘Pelota de Letras’ y el simpático show de ‘Llegar a Marte’.

Estamos viviendo de manera co-memorial, estamos haciendo una memoria comunal porque en el teatro el recuerdo del artista es el mismo recuerdo del público. Lo que sucede en un escenario, le sucede al actor y al público. El teatro es vivo, no hay intermediarios, es una creación mutua de memoria y mi producto final son buenos recuerdos. ¡Hay que ir a teatro!

Las entradas ya están disponibles y podrán ser adquiridas en Tuboleta.com (https://vive.tuboleta.com/shows/show.aspx?sh=UPELOTA19) o en andreslopez.com (https://andreslopez.com) ¡Son espectáculos que no se puede perder!