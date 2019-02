Canadá, un destino que se abre al mundo

Ubicada al norte de Estados Unidos, Canadá ha ganado fuerza en los últimos años no solamente como un destino ideal para estudiantes sino también para aquellos viajeros que quieren vivir experiencias distintas.



Con atractivos tan diversos como las cataratas del Niágara, Vancouver y las montañas rocosas canadienses, este país ofrece la posibilidad de disfrutar planes que incluyen el acercamiento a múltiples culturas en Toronto y Montreal; la contemplación de la naturaleza en el territorio del Yukón y la visita a centros de esquí.



A continuación, algunos de los principales programas que pueden llevar a cabo en Canadá todo tipo de turistas: familias, parejas y viajeros que quieren explorar por su cuenta.





Apreciar las auroras boreales



En el noroccidente de Canadá, en el territorio del Yukón, cuya capital es la ciudad de Whitehorse, es posible ser testigo de uno de los espectáculos naturales más impactantes del planeta, el de las auroras boreales. Se trata de un show de luces en el que con la oscuridad del cielo como telón de fondo, se dibujan flamas, velos y ondas de diversos colores: verdes, amarillos, púrpuras, rosados. El plan se complementa con la visita al Yukon Wildlife Preserve, una reserva natural; con momentos de relajación en las aguas termales de Takhini e incluso con un recorrido de rafting.



Subir a la CN Tower en Toronto



Un plan que invita a los turistas a desafiar los miedos es el de subir hasta la cornisa de la CN Tower en Toronto a 356 metros de altura. Hasta allí llegan los visitantes luego de haber seguido instrucciones de seguridad y de haberse puesto un overol especial y unos arneses con los que quedan atados a un tubo grueso de acero que le da la vuelta a la torre en lo más alto. Al caminar por la plataforma circular de metal, a 116 pisos de altura, se ven las calles y en el horizonte, el resto de la ciudad y el lago Ontario, en el que vierten sus aguas las cataratas del Niágara.





Las cataratas del Niágara, una maravilla



Las cataratas del Niágara, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, atraen a visitantes de todo el mundo que quieren ser testigo de una maravilla natural por la que se precipitan, en promedio, 110.000 metros cúbicos de agua por minuto. Doce millones de personas llegan cada año hasta allí para observar las caídas de agua de distintas formas, ya sea desde el barco ‘Maid of the Mist’, desde la torre Skylon o desde un helicóptero. La principal atracción es la catarata de ‘La herradura’, donde el agua avanza a 65 kilómetros por hora y cae desde 53 metros de altura.



La herencia francesa de Montreal



La segunda ciudad más grande de Canadá, Montreal, es una especie de sede de Francia en el continente americano. Su idioma oficial es el francés, que hablan más de la mitad de los habitantes. Esa herencia europea es una razón por la que el ambiente relajado y a la vez elegante es el sello de esta ciudad donde la vida nocturna se vive con intensidad en múltiples lugares. Montreal alberga alrededor de cien festivales anualmente: de jazz, de comedia, de danza vanguardista, de deportes, de circo y de gastronomía, entre otras cosas.



Vancouver es ‘Manhattan con montañas’



Un título que enorgullece a quienes viven en Vancouver es el de “el mejor lugar del mundo para vivir”, que le ha sido otorgado a esta ciudad del occidente de Canadá en varias ocasiones. Ubicada en la provincia de Columbia Británica, Vancouver se destaca por su rica vida cultural y por la composición diversa de sus habitantes, que provienen de muchos países. Esto últimos ha facilitado que salir a comer allí sea una aventura que permite explorar sabores originales de todo el planeta. Como ha señalado el diario The New York Times, “Vancouver es Manhattan con montañas”.



Las montañas rocosas canadienses



La de las montañas rocosas canadienses, que se extienden por las provincias de Alberta y Columbia Británica, es una de las cadenas más impresionantes del mundo. En ellas se encuentran paisajes inolvidables como aquellos en los que son protagonistas las aguas de color esmeralda del lago Louise y varios de los picos más altos del país, por lo que son un destino perfecto para exploradores que aman estar en contacto con la naturaleza. En las montañas rocosas canadienses funcionan resorts de esquí y se puede visitar el Parque Nacional Banff, que mide 6.641 kilómetros cuadrados.



Whistler es perfecto para esquiar



Uno de los mejores y más grandes resorts de esquí de Norteamérica es Whistler, donde se realizaron los Juegos Olímpicos de invierno de 2010. Situado a dos horas al norte de Vancouver, este lugar cuenta con dos montañas (Whistler y Blackcomb) en las que se disfruta de deportes de invierno como el snowboarding entre noviembre y mayo. No obstante, quienes viajen en otras temporadas tienen a su disposición campos de golf, centros comerciales de clase mundial, restaurantes, bares, spas y senderos naturales donde es posible caminar.



El Yukón es naturaleza



En la esquina noroccidental de Canadá está el Yukón, un territorio en el que se eleva la montaña más alta del país, el monte Logan que mide 5.959 metros sobre el nivel del mar. En el Yukón los visitantes se apuntan a planes que incluyen remar en lagos y en ríos al navegar en canoas y kayaks; montar en bicicleta; caminar por senderos naturales; esquiar y practicar snowboarding. Quienes aman la aventura pueden optar por viajar en trineos que son halados por perros e incluso tienen la posibilidad de intentar escalar en rocas congeladas.





Ottawa es una capital amigable



La capital de Canadá es Ottawa, una ciudad pequeña, inferior a Toronto y a Montreal en cuanto a cantidad de habitantes. Ese es uno de los encantos de Ottawa, donde un plan recomendable consiste en moverse en bicicleta por senderos que se extienden por más de 300 kilómetros. El centro de la ciudad es compacto e ideal para quienes disfrutan caminar. Allí se puede visitar la Colina del Parlamento, sede del gobierno federal de Canadá y escenario de las celebraciones nacionales más importantes, como la que tuvo lugar el año pasado cuando Canadá festejó sus 150 años.

