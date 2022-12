El 2022 ha sido un año histórico para el Camino de Santiago, en Galicia (España). Hasta la fecha los reportes de esa comunidad autónoma aseguran que hay una cifra récord de visitantes y pernoctaciones: 5,3 millones de turistas en lo que va de año. El objetivo era alcanzar los 5 millones, reportó la agencia de noticias EuropaPress. El éxito lo atribuyen a la celebración del año Xacobeo, que concluye este diciembre.



Lo cierto es que el número de peregrinos de España y del mundo este año es ya un 32 por ciento superior al de 2019, y según la Oficina de Atención al Peregrino, han entregado más de 350.000 credenciales a quienes han culminado el camino.

Son viajeros que movidos por un reto de crecimiento personal, espiritual o, incluso, deportivo emprenden cualquiera de los 10 caminos oficiales de esta región en busca de los restos de Santiago Apóstol, que reposan en la Santa Apostólica y Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela.

El camino francés ha sido la ruta preferida. La mitad de los peregrinos escogieron este camino. Y es justo allí, en donde nos encontramos a un franciscano que ha dedicado los últimos cinco años, de los 50 que tiene, a dar la mano y a hacer inolvidable esta experiencia que marca la vida de los viajeros.

O Cebreiro es una pequeña aldea del municipio de Pedrafita, en la provincia de Lugo. Sus tesoros son pallozas de piedra y la iglesia prerrománica del siglo IX. Foto: Adriana Garzón

Es el padre Francisco Castro, mejor conocido como Fray Paco Castro, párroco de una pequeña iglesia medieval, tesoro de la población de O Cebreiro, aldea de la provincia de Lugo.



Él ha sabido guiar a los caminantes que pasan por allí en busca de un sello para su pasaporte peregrino, y más que un sello lo que encuentran es una voz de aliento y reflexión.



En nuestro breve paso por ese condado lo encontramos en plena obra e interrumpimos su labor para que nos cuente por qué se ha convertido en el socorrista de los peregrinos.

¿Cómo vino a dar a este lugar tan recóndito del camino francés?

Soy natural de Santiago de Compostela, entonces desde niño estaba acostumbrado a ver pasar peregrinos y me interesó conocer por qué la gente venía a pie a mi ciudad, lo que no sucede en ningún otro lugar del mundo. Comencé a leer la historia y decidí hacer el camino siendo muy joven, sentía una deuda con Santiago, por los valores que el camino me ha aportado.



Soy franciscano, en Santiago de Compostela tenemos un convento muy grande cerca de la catedral; lo que hice allí durante años fue atender y acoger de forma gratuita a los peregrinos. Ahí comencé una relación muy fuerte con el camino y, luego, en la orden franciscana que llevamos años custodiando el camino del santuario, me pidieron que viniera a O Cebreiro para continuar esta labor.

¿Y cuál es su función acá?

Soy el párroco. Los franciscanos hacemos nuestra labor de rectores en varias parroquias del camino y, por una cuestión vocacional, personal y pasional, me convertí en socorrista de peregrinos. Llegué a este lugar en una época muy dura, de nieve. Yo no conocía la nieve, en Santiago de Compostela apenas nevó un poquito una mañana hace muchísimos años. Entonces, me encuentro con una situación meteorológica adversa y sin peregrinos. Me pregunté: Si vengo a atenderlos y no hay, ¿qué hago aquí, qué sentido tiene mi vida aquí? Y pronto, la respuesta me la dio un caminante que llegó al borde de la hipotermia al que atendí y ayudé. Entonces, me quedó claro que soy socorrista de peregrinos, y aquí estoy para ellos.

El objetivo de hacer el Camino de Santiago es distinto para cada persona. ¿Qué debería vivir el peregrino antes de finalizar su ruta?

La Catedral, en la Plaza de Obradoiro de Santiago de Compostela, importante obra de arte románico Foto: Adriana Garzón

Es una experiencia muy íntima, muy personal. Hay un camino interior, no solo es geográfico, no es senderismo, no es ir de un lugar a otro caminando, en bicicleta o a caballo. El reto son cuatro o cinco kilómetros diarios. Los seres humanos fuimos creados para avanzar esa distancia sin problemas. Pero llevamos un ritmo frenético en la vida que nos hace olvidar esa función. Entonces, la ruta te ralentiza, te hace pensar. Cada uno hace su camino, a veces las motivaciones son difusas al principio, pero luego el propio recorrido aporta unos valores para la vida cotidiana. Siempre le digo al peregrino, cuando llega a la meta en Santiago: el camino no acaba aquí, ahora comienza el auténtico que es tu vida con todas estas experiencias acumuladas, sentidas y vividas. La experiencia de peregrinación es adictiva, hay gente que se engancha y vuelve y vuelve. El ser humano se reencuentra consigo mismo, abre la antena parabólica y empieza a sentir cosas distintas. El camino es una pedagogía, es sanador, es curativo. Hay gente que viene herida por muchos problemas y en la ruta encuentra paz.

¿Cuál es la experiencia espiritual del camino?

El ser humano no solo cuenta con una base corporal y material, tiene olvidada y arrinconada la espiritual, y no me refiero a una cuestión religiosa (al camino vienen personas de todos los credos), hablo de valores esenciales como el amor, la amistad, bondad, la paz, la esperanza, la compasión y la solidaridad. En el Camino de Santiago se recupera ese sentido espiritual. Y es que el ser humano contemporáneo o recupera el valor de lo espiritual o está abocado al mayor de los fracasos: el egoísmo, que es realmente lo que tenemos que erradicar en nuestras vidas. El camino purifica esos egoísmos y abre a la persona al don de la vida, del agradecimiento.

El dolor también está a lo largo y ancho de esta experiencia. ¿Cuál es su significado?

Movidos por un reto personal, espiritual o deportivo, los peregrinos emprenden cualquiera de los 10 caminos. Foto: Adriana Garzón

El dolor y el sufrimiento son una experiencia universal, y el Camino de Santiago viene a ser un hospital de curación, no porque vaya a resolver ese problema, sino porque da fuerzas, energías espirituales para enfrentar las dificultades de la vida. El trayecto es duro, paso tras paso, a veces cuesta arriba, a veces cuesta abajo, a veces con piedras, a veces con lluvia... Es una metáfora de la vida, una enseñanza, una experiencia intensa y profunda. Nos recuerda el valor del sacrificio (que en latín es “hacer lo sagrado”); por eso, cuando se concluye una etapa, el caminante se siente triunfante y dice: “¡Lo he conseguido!”. Es una escuela en la que se aprende mucho en poco tiempo.



La plaza de Obradoiro en Santiago es un bazar de emociones, unos lloraban, otros reían... ¿Ese final de la ruta tiene un significado especial para el peregrino?

Esa plaza es en la que más emociones se concentran por metro cuadrado. Allí llegan los peregrinos de los distintos caminos y se abrazan, sonríen, lloran, se quedan allí un montón de tiempo, y eso hace que se concentren muchos sentimientos. Hay peregrinos que cuando se acercan a la meta, ralentizan el paso porque no quieren que se acabe, es una pena, es una mezcla entre alegría, ¡lo he conseguido!, y tristeza porque se acaba la experiencia. En gallego tenemos una palabra equivalente a nostalgia que es morriña; entonces, cuando los peregrinos se van les pregunto: ‘¿Ya tienes morriña?’. Y me dicen sí, siento nostalgia del camino.

La primera recomendación para el peregrino es vaya liviano, no lleve mucho equipaje y todo eso, pero a veces el peso va adentro... ¿Cómo hace ese peregrino para ir dejando ese peso en el camino?

Fray Paco Castro en su iglesia recibe a viajeros de todas las nacionalidades y tiene una palabra de aliento para cada uno. Foto: Adriana Garzón

El equipaje de muchos va lleno de ‘por si acasos’, meten en la mochila esto por si acaso, esto por si acaso…, claro, al final llevan media casa y cuando dan los primeros pasos dicen: ‘no puedo más, no puedo con esta mochila’, y empieza a sacar cosas y esto no lo necesito, esto no es esencial. Lo hacen por fuera físicamente y lo van haciendo por dentro, llega un momento en que dicen: ‘fuera, estos pensamientos, estas experiencias, lo negativo fuera’... y se va aliviando el peso de la vida.



Hay un símbolo en el camino que es la Cruz de Hierro; tradicionalmente los peregrinos portan una piedra y la dejan allí, como un símbolo de aliviar el peso de la vida. Aquí, en O Cebreiro les entregamos una piedrecita con una flecha amarilla que significa: ‘Es tu vida y está en tus manos, es lo más sagrado y si te sientes perdido, la flecha amarilla te llevará por el camino del amor’.

El covid nos dejó muchas lecciones, buenas y malas. ¿Qué le dejó al Camino de Santiago esta pandemia?

Su labor incansable es un compromiso de vida con el Camino de Santiago, dice Fray Paco. Foto: Adriana Garzón

Los peregrinos no volvieron. Y yo estuve durante el covid aquí. Tuve el privilegio de estar en pleno bosque, en plena montaña y cuidaba el camino con la idea de que pronto volverán los visitantes. Aquí me quedé como un guardabosques para que estuviera perfecto cuando volvieran. Entonces vi cómo la naturaleza creció en el camino y cómo animalitos salvajes se acercaron. Vi el Camino de Santiago desde una perspectiva muy distinta, desierto totalmente, sin un solo peregrino o peregrina. El covid, a pesar de las experiencias duras y tristes, nos dio una lección de humildad, nos mostró cuánto nos necesitamos unos a otros, cuál frágiles somos, lo importante de valorar la vida en su justa medida, no en las cosas materiales. Nos enseñó a sembrar la vida en el cariño y en el amor a los demás, que es lo que puede darnos plenitud. Una lección que ojalá nos sirva para recuperar la esencia y, sobre todo, para darnos cuenta de lo importante que es el amor, es curativo.

Para terminar, una invitación a los colombianos a este camino

En este camino redescubran la vida y comprendan que es el amor lo que realmente da sentido. Concluyo con la bendición para los colombianos que damos habitualmente a los peregrinos aquí en este santuario de Santa María: “Que el amor sea luz de esperanza en tu caminar, que la paz sobreabunde en tu corazón, que la bondad sea tu huella en esta vida, que la fe te afiance frente al misterio de la vida y que llegado el momento de alcanzar la meta, Dios, el amor te abrace eternamente; sé feliz y haz felices a los demás”.

