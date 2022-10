Un llamado a las empresas del sector privado y a los medios de comunicación para exigir la presentación de informes sobre los costos ambientales de las operaciones de las compañías hizo el profesor Eutimio Mejía, doctor en desarrollo sostenible.

Durante una reciente conferencia transmitida por los canales regionales del eje cafetero Mejía aseguró que no basta con que las empresas colombianas y las extranjeras que operan en el país presenten sus estados financieros cada año.



“Las organizaciones nos están presentando unos reportes financieros, en los que nos señalan que están teniendo resultados financieros reales y esas utilidades crecientes están ocupando todos los titulares de los medios de comunicación”, dijo el profesor Mejía y añadió:



“Lo que no nos están mostrando es cuáles son los costos reales de lo que está pasando con el mundo y con Colombia en lo que tiene que ver con el medio ambiente, los costos sociales, los daños ambientales que se pueden estar generando, no los estamos viendo por ningún lado”.



Mejía insisto en que se debe hacer un debate mucho más profundo sobre quién asume la responsabilidad por la contaminación del aire y de los ríos en diferentes ciudades del país. Un debate que, dice, se mantiene ausente de manera inexplicable.



El investigador docente dijo que las empresas que en la actualidad presentan sus balances de gestión ambiental lo hacen para tener una calificación positiva y no para mitigar o prevenir el impacto que sus modelos de producción causan en los ecosistemas que las rodean.



Sus críticas también tocan al Estado colombiano, principalmente a la rama Ejecutiva y los organismos de control, pues asegura que no existen informes robustos sobre el impacto que las empresas causan sobre la naturaleza.



Finalmente, en su declaración el profesor Mejía dijo estar de acuerdo con un proceso de migración acelerada a energías renovables en el país.