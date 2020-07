Buenos hábitos para mantener el orden en su hogar

Marie Kondo, gurú japonesa del orden, afirma en su más reciente libro, La magia del orden, que el primer paso a la organización es la eliminación. Esta recomendación la siguen miles de organizadores profesionales en el mundo; una de ellos es Marcela Lozano, quien lleva organizando espacios desde hace tres años y da más consejos en su blog todoenorden.co.

Ella comparte la teoría de Marie Kondo y afirma que el primer paso es realizar una eliminación consciente de todo aquello que no representa un valor útil o emocional.

“Uno de los errores que la gente más comete es que organiza el espacio sin botar las cosas que no necesita. Es una pérdida de tiempo, ya que con el paso de los días recaerá en el mismo desorden”, afirma Lozano.



Siguiendo los consejos de Kondo en su libro, para realizar una buena eliminación debe preguntarse a sí mismo: ¿este objeto me hace feliz?, ¿lo necesito? y, por último, ¿lo utilizo?



Para Lozano, al eliminar todas esas cosas que no se utilizan, se les está dando espacio a cosas nuevas, importantes, que pueden gustar más y hacer a su dueño más feliz. “Un hogar debería estar lleno de objetos que realmente se amen, no guardar cosas que generen caos y desorden”.



El orden no es solo una cuestión de estética. “Un hogar ordenado disminuye nuestro nivel de estrés producido por el caos –asegura Lozano–. Segundo, ahorramos tiempo porque no tienes que estar buscando las cosas que necesitas, y también dinero. Muchas veces, las personas prefieren comprar cosas nuevas que buscar lo que se perdió”, afirma.



Por lo tanto, el objetivo principal a la hora de ordenar un espacio es que todos los objetos que lo componen queden a la vista o que ocupen un espacio determinado. De esta forma va a ser más fácil darse cuenta cuando algo no esté en su lugar y ordenarlo rápidamente.



Para Juliana Rendón, organizadora profesional y fundadora de su propia empresa, Less Mess, el orden no es perfecto, pero una vez que se logre el objetivo mencionado, la tarea de organizar va a tomar cada vez menos tiempo.

Otra de las ventajas de mantener su espacio ordenado, sobre todo en la cocina, es el no desperdicio de alimentos.



“Muchas veces debemos botar a la basura comida vencida que no se utilizó porque sencillamente no sabíamos que la teníamos”, afirma Juliana. Para espacios como la cocina, que requieren una limpieza constante, ambas profesionales recomiendan que para el final del día quede lo más limpia posible y, además, aconsejan no saturar los mesones con muchos objetos que impidan la funcionalidad de estos.



A continuación encontrará diferentes hábitos que le ayudarán a mantener su hogar ordenado y funcional, de modo que facilite las actividades que allí se realizan.

Paso a paso

Proceso de depuración: Sacar todo del espacio que se desea organizar y clasificar cada objeto por la función que cumple. Luego debe preguntar de forma consciente si en verdad lo usa, cuánto lo necesita y si lo hace feliz conservarlo. Asignar un espacio a cada objeto: Luego de depurar, se debe crear un sistema en el cual cada objeto que se quiera conservar debe pasar a

tener un espacio determinado, como si fuera su hogar, al cual debe volver cada vez que se deje de usar. No superar la capacidad de los espacios: Se debe respetar la capacidad de los espacios, y no sobrecargarlos con objetos. Esto pasa mucho en el clóset, por lo tanto, siga la regla ‘entra uno, sale uno’; cuando adquiera una prenda nueva, bote o regale una que ya no use Trabajando en casa: Para trabajar en casa, adecue su espacio a fin de que todos los objetos que necesite los tenga a la mano. Así no debe levantarse de su puesto de trabajo a buscar algo y perder tiempo valioso en el proceso. Dedicación y tiempo para ordenar: Si desea organizar su espacio, debe agendar la tarea como cualquier otra y no dejar el espacio sin antes haberlo organizado por completo. El orden es una herramienta que requiere de dedicación, tiempo y energía.

Almacenar, una forma de decorar

Una vez se define qué cosas se van a conservar, se debe tener claridad del volumen, la cantidad de objetos que quedan por cada categoría (conjunto de cosas iguales), y así mismo se puede decidir la manera de almacenarlos; aquí es dónde ordenar puede convertirse en una forma de decorar, agregando así belleza al hogar por medio del orden.



La tendencia actual en cuanto a almacenaje es crear la sensación de espacios amplios, utilizando piezas o muebles para organizar. Estas son algunas sugerencias que le ayudarán, según Marcela Lozano en su blog Todoenorden.co



- Piezas multiusos: asientos que se abren, y se tiene un cajón para guardar cosas; mesas de centro con cajones; bases de cama con cajoneras.



- Modulares: como los que se utilizan para los centros de entretenimiento; además, cuentan con cajones para almacenar.



- Baúles: no solo sirven para almacenar, sino que pueden funcionar como asiento, mesa o como decoración.



REDACCIÓN VIDA