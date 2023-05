Una ballena jorobada frente a la costa de Cape Cod (Massachussets) se 'tragó' a un buceador que se dedicaba a la pesca de langostas.



El hombre es Michael Packard, de 56 años, indicó que estaba buceando en el mar a unos 14 metros de profundidad cuando sintió un golpe y luego todo se oscureció, de acuerdo con su relato para WTBZ-News.



Agregó que inicialmente pensó que lo había atacado un tiburón, pero consideró a la ballena cuando notó que no habían dientes afilados ni dolor.

"Estoy en la boca de una ballena y me está intentando tragar. Podía sentir que me desplazaba y los músculos presionando a mi alrededor. Pensé que no lo contaba. ¡Estoy frito. Estoy muerto!… y pensé en mis hijos. Tienen solo 12 y 15 años", dijo.



Sin embargo, la ballena lo escupió y Packard indicó que estima que estuvo entre unos 30 y 40 segundos dentro de la boca del animal pero solo sufrió un par de razguños.



También explicó que pudo sobrevivir gracias a que tenía el respirador de buceo puesto en todo momento.



Puede leer: ¿Rescató a un perro y quiere saber su edad? Sepa cómo hacerlo



Por su parte, uno de los pescadores que se encontraban con él explicó: "Cuando lo sacamos del agua estaba muy nervioso. Joe, he estado en la boca de una ballena, nos dijo”. Luego fue llevado a un centro asistencial para hacer las valoraciones respectivas.

También puede leer: