Los filtros son parte de la cotidianidad en redes sociales. Las plataformas como Instagram y TikTok se han valido de ellos desde sus inicios, pero su evolución no ha dejado indiferente a nadie.



De la mano de la Inteligencia Artificial (IA) estos son cada vez más realistas, una característica que en principio puede parecer divertida, pero que tiene su lado oscuro.



Esto ha sido ampliamente comentado en TikTok con la popularidad del filtro 'Bold Glamour', que con un par de retoques te hace ver la "cara perfecta" en segundos.

Nariz contorneada para que se vea más fina, rubor y contorno para que el rostro se vea más esculpido. Los labios rellenos, las pestañas más largas, las cejas gruesas con el objetivo de enmarcar la mirada. Aunque son características que ya se han visto antes, lo verdaderamente sorprendente en comparación con otros filtros es que se fija muy bien a la cara.



Es decir, si la persona se mueve, parpadea o se toca la cara no se sobrepone, ni se mueve. Se ve bastante real.



En hombres no aplica maquillaje, pero les deja la piel sin imperfectos y más bronceada, agranda los labios y oscurece las cejas, como muestra el usuario Taylor Phillips.

El filtro tiene su versión masculina, en la que resalta ciertos rasgos y da un efecto de bronceado en la piel. Foto: Captura de pantalla @taylorjphillips

Aunque ya se ha utilizado en miles de tiktoks, ha sido ampliamente criticado.



"Este tipo de filtros afectan la autoestima y empeoran la dismorfia corporal. Creo que filtros así empujan a jóvenes impresionables a pensar que se deben ver de esta manera para ser consideradas hermosas y ese no es el caso. Nadie lo necesita", dice la creadora de contenido, Ophelia Nichols



"Tampoco se ve tan exagerado, no entiendo la tecnología detrás de estos filtros", mencionan en la plataforma de videos verticales.



Son muchas las personas que han recreado el efecto con maquillaje y los resultados se han acercado bastante, pero no deja de ser sorprendente el aspecto que da.



“No me gusta como me veo así. No soy yo, no me siento yo, pero estoy en shock. He visto un millón de videos aquí en TikTok de muchas personas diciendo wow, esto está de otro nivel y es verdad porque no parece un filtro. El mundo está yendo a un lugar muy oscuro”, mencionó la actriz colombiana Mariana Gómez al probarlo.

El dilema de los filtros en redes sociales

Un estudio del Proyecto de Autoestima de Dove se enfocó en cómo afectan las 'selfies' con filtros a 500 mujeres españolas, de entre 10 a 17 años y arrojó que el 23 por ciento de las encuestadas ‘no se ven lo suficientemente bien’ si no editan sus fotografías y el 20 por ciento sienten decepción por no tener 'en la vida real' el aspecto que lucen en sus fotos de redes sociales.



Este resultado no sorprende, pues varios estudios han señalado la relación entre las 'selfies', las fotografías, videos y la constante exposición en redes sociales con problemas de autoestima, ansiedad relacionada con la apariencia, dismorfia corporal, entre otras.



"Cualquier filtro que transforme nuestro físico, buscando un ideal de belleza o exigencia de perfección, es potencialmente peligroso para nuestra autoestima, ya que genera la exigencia de cumplir un tipo de ideal, marcado en una aplicación, que está alejado de nuestra verdadera imagen e incluso de la realidad. Esto puede generar inseguridades, complejos y rechazo hacia el propio físico, además de una distorsión de nuestra propia identidad", explicó Laura Palomares, psicóloga y directora de Avance Psicólogos, a la revista Cosmopolitan.



Esto resulta más problemático entre niños, niñas y adolescentes pues durante esta etapa de formación y crecimiento son más vulnerables ante las críticas y más inseguros, especialmente en lo que respecta a su aspecto físico.



Juan Bautista Jordán, psicólogo que cuenta entre sus pacientes jóvenes con patologías derivadas de las redes sociales, aseguró a El País que estos filtros en redes sociales "pueden provocar un bloqueo en etapas muy tempranas del desarrollo".



En estos espacios virtuales abundan imágenes y videos que promueven estándares de belleza poco realistas e inalcanzables, no solo en las cuentas de influenciadores o creadores de contenido, sino con este tipo de filtros que modifican de forma radical la apariencia.

