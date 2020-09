Bogotá Fashion Week apuesta por la reactivación del sector moda

La cuarta edición del Bogotá Fashion Week se realizará de manera digital del 1 al 3 de octubre con el objetivo de impulsar la reactivación de la industria de la moda, según dio a conocer la Cámara de Comercio de Bogotá, entidad organizadora del evento.



“Se espera darle dinamismo a esta industria que aporta el 1,3 % al PIB con más de 35.000 empresas de Bogotá y la región y seguir posicionando a Bogotá como la capital de la moda en el mercado nacional e internacional, congregando múltiples actores nacionales e internacionales con el fin de impulsar el talento creativo de los diseñadores colombianos, fortalecer sus marcas y ampliar su mercado”.



(Le puede interesar: Sena abre inscripciones a cursos de inglés virtuales y gratis).

De esta forma y bajo los conceptos de inclusión, diversidad y sostenibilidad, el evento contará con una estrategia comercial a corto y largo plazo y un acompañamiento de más de 1.360 horas para los más de 130 diseñadores y marcas emprendedoras, emergentes y consolidadas participantes.



(Vea también: Cuatro páginas que hacen de las pantallas una ventaja para los niños).



“La estrategia del BFW 2020 contempla tres frentes: impulso a los negocios, acompañamiento especializado y formación. Todo ello, bajo los conceptos de inclusión, diversidad y sostenibilidad, objetivos que tienen que ver con educación de calidad que se le ha brindado de manera gratuita a los diseñadores; la igualdad de género; el trabajo decente y el crecimiento económico; la industria, innovación e infraestructura; la producción y consumo responsable; entre otros”, dijo María Paz Gaviria, Gerente de Plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá.



En detalle, el impulso a los negocios comprenderá dos estrategias de activación de ventas digitales con diferentes plazos de ejecución, tipos de producto, segmentos de mercado y público objetivo: retail, outlet y wholesale para las marcas.



Por un lado está la de retail para que los diseñadores recuperen el flujo de caja a través de la venta de productos no convencionales con respecto a su portafolio habitual en Bazzarbog, una vitrina gratuita y virtual de la Cámara de Comercio de Bogotá que prepara a los empresarios al e-commerce y promociona productos/servicios del talento local y, por otro, la estrategia wholesale en la que durante tres meses, comenzando el 1 de octubre, los diseñadores podrán participar en Joor, una plataforma que ofrece servicios integrales en el relacionamiento profesional B2B.

Con ello, el Bogotá Fashion Week será anfitrión de un evento virtual para más de 200.000 compradores mayoristas, quienes tendrán la oportunidad de conectarse y generar vínculos comerciales con las marcas participantes.



Por otro lado, el programa de formación desarrollará charlas o contenidos especializados para el sector con discusiones en torno al cierre de brechas de productividad y competitividad de la industria, vinculando la academia, el sector productivo y entidades de apoyo. Participarán referentes de la moda internacional como Burak Cakmak, Decano de Moda en Parsons, Nueva York; Elizabeth von der Goltz, directora de compras de Net-a-Porter y Kuniyoshi Kosuge, director de retail merchandising de Prada, entre otros. También habrá nueve relatos dirigidos por los líderes del sector a nivel nacional.



Además de la oferta de charlas y conversatorios, la agenda incluirá presentaciones de diseñadores y marcas internacionales invitadas como Iamisigo (Nigeria), ANREALAGE (Japón), Salvage Public (Hawái), Agua Bendita (Colombia), Escudo (Perú) y Efraín Mogollón (Venezuela).



En cuanto a los creativos colombianos participantes se encuentran Catalina Bayona, Clarissa Rosania, Hernán Zajar, Isabel Henao, Jorge Duque y Diego Guarnizo en la categoría de novias; Kika Vargas, Beatriz Camacho, Leal Daccarett, Amelia Toro y Pepa Pombo en semi alta costura; Carlo Carrizosa, Alexandra Bueno, Atelier Crump, Daniella Batlle, Laura Aparicio, Julieta Suárez, Bettina Spitz, Faride Ramos en prêt-à-porter y Socarrás, Whitman, Lina Cantillo, Ricardo Pava, Virgilio Madinah, Señor Pombo, Erikó, Lugó Lugó, Cubel y Bastardo en la categoría de moda masculina.



Así mismo, en la categoría ‘Concepto’ están Olga Piedrahíta, Polite, MAZ Manuela Álvarez, Alado, Andrea Landa, Laura Laurens, Priah Heritage Design, Carolina Ronderos, Creta Knitwear, Lía Samantha y Adriana Santacruz y, en género neutro, A New Cross y Papel de Punto. También participarán diseñadores de otros segmentos como premium, ropa de playa, ropa interior, bolsos, calzado, accesorios, joyería y nuevos talentos.



“Estamos comprometidos con la reactivación empresarial e indudablemente el sector de la moda es fundamental en esta labor por el aporte al empleo de nuestra ciudad-región y el peso que tiene en la economía. Tan solo este año hemos realizado 1.500 citas prestando asesoría transversal y más de 1.000 asesorías temáticas en estrategia, mercadeo, protocolos de bioseguridad, entre otros. En esta coyuntura no dejaremos a ningún empresario atrás”, afirmó Nicolás Uribe Rueda, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.



El evento inaugural del Bogotá Fashion Week 2020 será el miércoles 30 de septiembre. Todos los contenidos estarán abiertos al público con previa inscripción y se transmitirán en vivo a través de Zoom, YouTube, Facebook y medios aliados. Para conocer la programación y registrarse puede ingresar a la página web www.bogotafashionweek.com.co



Por: Camila Villamil Navarro

@camilavillamiln