Bebés y perros: una amistad que nace desde el vientre

Un labrador cubre a un bebé con una manta, un husky mece la silla de una recién nacida y un pastor alemán deja que su dueña de 18 meses se le siente encima, le jale las orejas y lo abrace. Todas son escenas de videos que se han hecho virales y que muestran las relaciones tiernas y amorosas entre perros de diferentes razas y niños y bebés. Y no son escenas atípicas; por el contrario, es muy común encontrar que los perros bien cuidados y con vínculos sanos con su grupo familiar sean amorosos y cuidadores de los más pequeños del hogar.

Néstor Alberto Calderón Maldonado, médico veterinario, especializado en el comportamiento de perros y gatos, explica que esto sucede “porque el perro doméstico tiene una particularidad, y es que el adulto actúa como cuidador de los juveniles cuando están en grupos, tanto machos como hembras. No creo que sea una conducta exclusiva hacia los bebés, creo que es una actitud de la especie”.Sin embargo, eso no significa que se puede dejar al bebé solo con el perro. El experto recomienda siempre la presencia de un ser humano adulto, porque qué tan cuidador sea el perro también depende de factores como la crianza, su temperamento y su manera de ser.



“En general, uno podría ver que hay individuos de la especie canina de diferentes razas que son excelentes compañeros y guardianes de los niños y los bebés, pero eso no significa que seamos descuidados en dejar a perros, bebés y niños solos. Siempre es importante que exista un adulto que enseñe las interacciones del perro con el bebé y del bebé con el perro”, afirma Calderón.



Lo más hermoso es que estas interacciones se pueden preparar desde antes de que nazca el hijo.



Un bebé en camino

Existe un video en internet en el que una familia graba a su perro de raza husky desde cuando la mamá está embarazada hasta cuando llega el recién nacido a la casa, y muestra cómo el animal se acerca a la barriga de ella, se echa a su lado, la acompaña durante los nueve meses y cuando llega el recién nacido a casa, lo huele y luego no se quiere despegar ni un minuto del nuevo miembro de la familia.



Diana Álvarez, médica veterinaria, cuenta que en sus años de experiencia ha sido muy frecuente que cuando una pareja dueña de perro queda embarazada por primera vez, el animal se comporte como si supiera que alguien está por llegar, se acerca a la mamá para protegerla, se recuesta en su barriga y cuando nace el bebé, asume una actitud amorosa y protectora con este.



Calderón sostiene que existen varias teorías que pueden explicar este comportamiento. Desde un punto de vista esotérico, los animales perciben que un ser ha encarnado. Desde una visión científica, un embarazo genera cambios bioquímicos en la mujer debido a sus hormonas y el perro los percibe. Sobre este tema se han hecho experimentos que lo confirman, dice el médico veterinario.



Y la tercera explicación es que los perros son unos grandes observadores de los humanos y del grupo familiar al que pertenecen, por ello entienden cuando algo nuevo está sucediendo dentro de este y se acomodan a estos comportamientos nuevos que están observando. En palabras de Calderón, “para los perros domésticos observar el rostro de las personas es fundamental, ellos reconocen mirándonos muchas de las cosas que queremos o sentimos, por el lenguaje corporal, por la expresión facial. Si el animal ya tiene un vínculo con el ser humano y observa todo el tiempo, se da cuenta de que hay un cambio en la familia y actúa en consecuencia”.



Lo más importante es que la mascota entienda que el nuevo miembro de la familia no va a competir con él, no le va a quitar ni afecto ni recursos. Por eso debe entrenarse al perro meses antes del parto. Si, por ejemplo, el perro duerme con los dueños, es necesario poco a poco llevarlo a dormir a su cama y establecerle un lugar fuera del cuarto del bebé y del cuarto de la pareja para que se acostumbre a estar allí sin que por ello sienta que eso es un castigo o un rechazo. El experto también sostiene que es útil ponerle al perro el sonido de llantos de bebé antes del nacimiento (que se encuentra en internet), para que se acostumbre a este.



Por otra parte, es bueno que los padres del bebé les expliquen a sus familias que el perro es importante para ellos y que forma parte de sus afectos, para que de esta manera no lo alejen bruscamente de sus amos cuando nazca el nuevo miembro de la familia. Todos deben saber que el perro tiene un lugar en el hogar. Una vez nace el bebé, Calderón recomienda untar una tela de sudor del bebé o de su olor para que el animal se vaya acostumbrando a él y asociarle ese olor con cosas positivas y agradables para el animal.



La buena relación entre los bebés y los perros también depende del vínculo que se tiene entre la familia y entre esta y el perro. Un vínculo familiar sano suele generar un buen trato hacia los animales. En estos ambientes, el perro se siente seguro, amado, y eso es importante. Como lo dice Calderón, “cuando las condiciones son adecuadas, las expresiones que uno ve entre las especies son muy hermosas: de acogimiento, de cuidado, de tolerancia”.



A medida que el bebé crece, su relación con el perro también va cambiando, se acompañan más y juegan más, por eso es importante explicarle al pequeño que el perro no es un muñeco, que es un ser que siente y por eso debe tratarlo con cuidado. No todos los perros son igual de tolerantes.



Lo que sí es igual es que todos los amantes de sus mascotas tendrán sus teléfonos listos para grabar esos momentos de interacción del animal con su bebé, desde que este está por llegar a la familia, y sus videos se sumarán a los miles que ya circulan por la red y que fascinan a los amantes y no amantes de los perros y de los bebés.



