Francisco Escobar, el ‘youtuber’ de la ansiedad

“Ariel Rot, el de Los Rodríguez, tocó la guitarra en el sillón de mi casa, yo era el amo. Pensaba que era un tipo exitoso, tenía el trabajo de mi vida, hasta que un día me echaron”, narra en el primer capítulo de la serie web "Todo el mundo lo hace" el periodista Francisco Escobar, quien por cuatro años dirigió la edición nacional de la revista internacional para hombres Esquire



El despido del trabajo que, para su “ego caleño”, fue el de sus sueños hizo frecuente una sintomatología que él pasó por alto. “El estrés me produjo unos supuestos ataques al corazón (que no lo eran)”, agrega el periodista.



“¿Y qué tal si haces videos en YouTube?”, le dijo Antonia, su hija, ante la preocupación de su padre, “un desempleado más en un país de desempleados”.



Su propuesta fue apoyada por el también periodista Nicolás Samper, el actor Diego Camargo y el fotógrafo Ricardo Pinzón, quienes autogestionaron "Todo el mundo lo hace", que si bien solo tuvo dos capítulos, fue el comienzo de un proyecto que hoy trabaja por las personas que comparten la condición mental que Francisco no quiso aceptar y que su cuerpo le gritaba detrás de la máscara de la adicción laboral: sus ataques de ansiedad.



La miniserie fue la bitácora de Pacho, un hombre ansioso; tras dos capítulos, él retomó las filas editoriales. “La serie fue un fracaso, pero me ayudó a ver el potencial de YouTube”, agrega el periodista, quien, tras cinco meses en su nuevo rol laboral, tuvo otra gran recaída por exceso laboral que se manifestó en un herpes zóster.



“En mi nuevo trabajo, a las altas horas de la noche que volvieron a ser ‘normales’ en mi escritorio, me abordaron algunos compañeros a comentarme que experimentaban esos mismos ataques de los que hablé en "Todo el mundo lo hace". Creí en mi don de comunicar cómo salir del clóset y sacar a muchos.



Volví a YouTube, con T. A. P. (The Anxiety Project); comparto mi experiencia, consejos e invito a especialistas que me han ayudado en mi proceso, para demostrarles a otros pacientes que no están solos”.



Los jueves en la noche, los ‘taperos’ se conectan en emisiones en vivo, creando una colectiva de apoyo. Algo así como ansiosos anónimos virtuales. “Un invitado habitual es Rodrigo Restrepo, de Happy Yoga; la gente no sabe que él también es periodista, de los grandes de Semana y se dedica al yoga y a la meditación; nos habla de autocompasión y esas cosas hippies que nos ayudan a los ansiosos”, puntualiza Patxo.