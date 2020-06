Boomerang para un Ángel…

Sufrimos el embate de esta pandemia que en comienzo nos sonaba a película de serie b, hasta que muy pronto se tornó en un asunto real de salud nacional y mundial como nadie recuerda que haya pasado.

Me enfrenté como todos a esta extraña realidad, perdido en el estupor y el miedo. Y pronto me preparé sicológicamente para un aislamiento que se nos vino implacable. Esperaba días de silencio y quietud. Y efectivamente todo arrancó en una especie de descanso forzoso, de vacaciones sin salir a ningún lado, que nos costaba asumir: estábamos atrapados en nuestra casa.



Y estaban atrapadas mis clientes fieles, mis amigos del alma, mis proyectos… Pero con la misma facilidad que me deje arropar de este adormecimiento, decidí combatir el silencio y el miedo con mis carcajadas de siempre y mis ideas atrevidas para emprender aventuras más atrevidas.



Y sin pestañear resucitó el Angel workholic que no se deja acorralar y sobre todo no se cansa fácil. Salté a olfatear ideas y opciones de negocios para la cuarentena hasta que un querido amigo me señaló en dirección a donde no lo hubiera hecho yo mismo: las prendas de casa que uso siempre. Me recordó que aparte de provocar envidia lucen comodísimas porque tienen un diseño extraordinario y bello.



Ese fue el detonante para darle cuerpo a una idea de negocio nueva y retadora para mí que bauticé Boomerang. Como el artefacto que va y viene de regreso, una colección más próxima y sencilla que mi habitual costura de alta moda, unas prendas que se diseñan con el feedback del consumidor que sabe qué necesita y desea.



En cuestión de días convoqué a mis incondicionales para crear un taller de costura en una zona rural hermosa en Fusagasugá… Allí conocí madres cabeza de familia cuya mano de obra artesanal y experta para la confección me generó la seguridad de poder arrancar con las primeras colecciones.



Solo espero que esta ropa cumpla con su objeto principal que es brindar comodidad total y buena estética para el relax y también la actividad en casa. Esta nueva misión es novedosa para mí porque estaremos enriqueciendo la vida cotidiana de muchas personas con buenos precios y telas espectaculares. Ojalá este Boomerang llegue pronto a muchas manos.



En el siguiente link podrá encontrar la línea de pijamas "Boomerang".



ANGEL YAÑEZ

Para EL TIEMPO