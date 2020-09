Así fue la Semana de la Moda de Milán en la nueva normalidad

En febrero, cuando se estaba llevando a cabo la semana de la moda, Milán y sus alrededores se convirtieron en los epicentros del primer gran brote de Covid-19 en Europa. Pese a las circunstancias, la mayoría de los shows se realizaron casi en completa normalidad, otros fueron cancelados y, muy pocos, empezaron a anticipar lo que sería el futuro - hoy la actualidad - de los eventos y las pasarelas.



Luego de seis meses y cumpliendo su cita bianual, llegó una nueva edición de esta importante semana de la moda (del 22 al 28 de septiembre) con 23 eventos físicos, 41 en formato digital, aforo limitado o desfiles sin público, varias novedades y mensajes de optimismo, inclusión y diversidad para la industria.

Patchwork de Sicilia, la nueva colección de Dolce & Gabbana - Foto: cortesía de la firma

Le contamos como presentaron las colecciones primavera-verano 2021 las marcas italianas más destacadas.



El comienzo de Raf Simons en Prada



A finales de febrero Miuccia Prada anunció que ella y el diseñador belga Raf Simons comenzarían a colaborar como codirectores creativos de Prada. Rápidamente empezaron a generarse muchas expectativas al punto de que su desfile se convirtió en el más esperado de la temporada. La siguiente noticia revelada por la firma italiana fue que la colección sería presentada en un formato digital. En ese orden de ideas, Prada optó por un desfile transmitido virtualmente desde la Fondazione Prada, seguido por una sesión pregrabada de preguntas y respuestas con ambos diseñadores.



En cuanto a la colección, se concibió bajo el nombre de “Dialogues” y “es sobre la sencillez, sobre la ropa y sobre el diálogo entre la ropa y el cuerpo”. Los estilismos exploraron una nueva idea del uniforme de Prada: camisas sin mangas, pantalones rectos y faldas plisadas de algodón. También se introdujeron mini logos e ilustraciones y textos del artista y colaborador de Raf Simons, Peter de Potter, que contrastaban con el tono amarillo y las cámaras y pantallas que decoraban la locación.

Moschino presentó su nueva colección en un desfile de marionetas. Foto: Marco Ovando, Moschino

Un desfile con marionetas, propuso Moschino

Otra de las firmas que hizo historia en el marco de esta fashion week fue Moschino, cuya dirección creativa está a cargo del diseñador estadounidense Jeremy Scott. Es vez la marca italiana optó por hacer una presentación digital en la que las modelos y el público fueron sustituidos por marionetas y la ropa también se redujo a esas proporciones, “un guiño de Moschino al hecho de que para comenzar de nuevo, hay que comenzar de a poco”, dice el comunicado de prensa.



Esta singular propuesta mostró un total de 40 looks reducidos a 76 centímetros, valiéndose de 40 modelos/marionetas que fueron filmados cuando “caminaban” por las habitaciones en un desfile de moda de estilo salón clásico mientras importantes personalidades de la industria como Anna Wintour, la editora jefa de Vogue USA observaban y comentaban el show. Para esto, Moschino colaboró con la compañía de efectos especiales Jim Henson's Creature Shop, fundada por el titiritero Jim Henson, conocido por crear a los Muppets para su versión cinematográfica. Sobre la colección, la marca explicó: “Los bordes, costuras, deshuesado de corsetería, paneles, pinzas, adornos y más se muestran en el exterior de las prendas...Los vestidos se elaboran cuidadosamente a la inversa, mientras que las faldas interiores de tul se extienden más allá del dobladillo, creando proporciones y siluetas poco convencionales”.



20 años de BOSS Womenswear



Con un espectáculo al aire libre y organizado ante un número limitado de invitados, la firma alemana BOSS presentó una colección de primavera-verano 2021 animada, colorida y relajada. El evento se realizó en el Palazzo del Senato, el cual tiene un significado particular para la marca, ya que el primer desfile BOSS Womenswear se celebró en ese lugar hace exactamente 20 años. “Este regreso, dos décadas después, fue una oportunidad para celebrar la confianza perdurable, la elegancia y la fuerza de la mujer BOSS, mientras se mueve junto con el hombre BOSS hacia una era completamente nueva”, dice el comunicado de prensa.



Además de siluetas deportivas, trajes combinados con crop tops, looks monocromáticos y una paleta de color que incluyó tonos arena, crema y verde bosque, la obra del artista londinense William Farr, que une flores con objetos encontrados, inspiró piezas bordadas e impresas con motivos florales. El desfile se complementó con una transmisión global en directo y un evento simultáneo en vivo en China.

El mundo submarino de Versace

Para presentar su colección primavera-verano 2021, Donatella Versace transportó a la audiencia a Versacepolis, un escenario utópico creado en el fondo del mar en donde la mitología se encontró con la realidad de lo desconocido. “Quería crear algo disruptivo, algo que pudiera estar en sintonía con lo que ha cambiado dentro de todos nosotros. Para mí eso significaba soñar con un mundo nuevo. Un mundo hecho de colores llamativos y criaturas fantásticas y un mundo en el que todos podamos convivir pacíficamente”, dijo la diseñadora.



También señaló que la colección tiene un alma alegre, optimista, soñadora y positiva. “Estas son prendas que te dan alegría”. Todos los diseños, en colores vibrantes, se inspiran en el mundo natural. Resaltaron los dobladillos inspirados en las olas, el icónico estampado de la marca Trésor de la Mer y los jerseys y la tela piqué de algodón orgánico que aportaron una base sostenible. Por otro lado, la pasarela fue a puerta cerrada. “Por primera vez, pude invitar a mi equipo y sentarlos en primera fila. No puedo expresar completamente lo feliz que me hizo esto: saber que estaban allí, viendo el resultado de su arduo trabajo y, aunque sea por un momento, vivir en el mundo de los sueños que han ayudado a crear”, agregó.



La vida en tecnicolor, según Ferragamo



El desfile mixto de Salvatore Ferragamo primavera/verano 2021 en la histórica Rotonda Della Besana de Milán abrió con una evocación cinematográfica de la nueva colección, inspirada en el suspenso de Hitchcock y creada por el director de cine italiano Luca Guadagnino. Luego comenzó la pasarela que mostró técnicas artesanales y colores deslumbrantes. “Hay varios homenajes directos a los momentos clave de Hitchcock en la colección, y la colección hace eco de ese magnífico nivel hiperrealista de saturación de color que es tan evidente en la hermosa obra maestra de Tecnicolor que es Vértigo”, dijo Paul Andrew, director creativo de la firma.



Plumas bordadas aplicadas a mano, una falda de hilo "flotante" hilada a mano e innovaciones técnicas como un traje 'tridimensional' flexible, hicieron parte de las salidas, así como un vestido de jersey reciclado y una nueva lana/mohair sostenible confeccionado en outerwear. “Para complementar el impacto del tono Technicolor, las fabricaciones están diseñadas para ser ligeras, flexibles y resistentes”, explicó la marca.



Dolce & Gabbana, fiel a sus raíces



Para la siguiente temporada Domenico Dolce y Stefano Gabbana tomaron como referencia a Sicilia (la isla que vio nacer a Domenico Dolce y que es la constante fuente de inspiración de la firma) y encontraron una fuerte inspiración en su colección de 1993, evocando nuevas siluetas. Llamada Patchwork de Sicilia, su nueva propuesta expresa el mix de las culturas que dominaron la ínsula durante siglos, a través de diversos estampados y materiales que se conjuntan para formar una sola prenda.



Seda, encaje, brocados, denim y chiffon hacen parte de los materiales y texturas más destacadas de los diseños en donde el trabajo hecho a mano juega un papel esencial. La labor que implicó crear los materiales con los que las prendas fueron concebidas son tradiciones que se deben pasar de generación tras generación. Esta nueva colección fue presentada en una pasarela en Dolce & Gabbana Metropol (el cual estaba cubierto de patchwork de los icónicos estampados de la marca).



Por: Camila Villamil Navarro - Para EL TIEMPO

@camilavillamiln