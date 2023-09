Ya es sabido que muchas plantas suelen tener componentes medicinales que se utilizan para mejorar ciertas dolencias, así como son usadas para complementar tratamientos.

En este caso, la ashwagandha, de nombre científico Withania somnifera L., es un arbusto de hoja perenne que crece en suelos de Asia y África. Pertenece a la familia de las solanáceas, integrada también por los tomates, el tabaco y las papas.



De acuerdo con expertos del portal 'Mejorconsalud.com', la planta crece entre 60 y 120 centímetros de alto. Tiene tallos semileñosos, hojas oblongo-ovaladas y flores acampanadas de color amarillo verdoso. Además, da una fruta pequeña, esférica y de un rojo brillante muy característico.



(Además: ¿Hay una edad en la que dejamos de ser felices? Esto dice estudio de Harvard).

En cuanto a sus propiedades, un estudio realizado en Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine encontró que tiene potencial como adaptogénico, inmunomodulador, antioxidante, antiinflamatorio, antiartrítico, antitumoral y rejuvenecedor.



Debido a sus compuestos activos y a sus propiedades, la ashwagandha se asocia de forma positiva a varios efectos en la salud.



(Siga leyendo: Placas en la garganta de los niños: ¿cuáles son los síntomas y a qué edades aparecen?).



Vale tener en cuenta que no se debe considerar un tratamiento de primera elección en caso de enfermedades, pero sí puede ser complementario para calmar algunos síntomas y dolencias. Es imprescindible contar con la valoración de su médico antes de utilizarla.



Estos son algunos de sus beneficios:

Aumenta la libido



Algunos de los análisis de esta planta revelan que aumenta el deseo sexual. Esto debido a que los niveles de cortisol se reducen, lo que se traduce en un aumento de la libido.

Facebook Twitter Linkedin

Varios estudios demuestran la efectividad de la planta en la vida sexual. Foto: iStock

Dicha información se demostró en un estudio realizado a 43 hombres con sobrepeso de entre 40 y 70 años. La toma de la hierba se relacionó con el aumento del 18% en la producción de testosterona en comparación con los que tomaron placebo. Además, se le relaciona una mejora de la fertilidad en hombres.



(Siga leyendo: El aumento de glúteos, la cirugía plástica que más creció en 2022 en el mundo).

Por otra parte, un estudio compartido por Fertility and Sterility detalló que los suplementos de esta planta ayudaron a mejorar los niveles de testosterona y la calidad del semen en un grupo de hombres infértiles.



Asimismo, en otro estudio piloto divulgado en BioMed Research International, se encontró que el consumo de 300 miligramos de extracto de raíz de ashwagandha, dos veces al día, durante ocho semanas, mejoró la función sexual en mujeres sanas. En específico, se observaron mejoras en parámetros como la excitación, la lubricación y el orgasmo

Estrés

Facebook Twitter Linkedin

El estrés podría manejarse tomando ashwagandha. Foto: iStock

La ashwagandha se cataloga como un remedio adaptógeno, es decir, que tiene la capacidad de incrementar la resistencia del cuerpo ante situaciones de estrés físico y mental.



(Lea también: Bebés prematuros: ¿por qué es tan importante vacunarlos a tiempo?).



Un análisis compartido en Indian Journal of Psychological Medicine señaló que los suplementos de esta planta ayudan a reducir los niveles de cortisol sérico, la hormona responsable del estrés.



Incluso, otro estudio compartido por Medicine (Baltimore) sugiere que la planta ayuda a reducir la actividad del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, un sistema que también está involucrado en la regulación de la respuesta al estrés.

Ansiedad

Facebook Twitter Linkedin

Las propiedades de la ashwagandha podrían ayudar a mejorar síntomas derivados de la ansiedad. Foto: iStock

Una investigación compartida a través de Journal of Ethnopharmacology informó que las propiedades adaptogénicas de la ashwagandha sirven para modular la respuesta de los receptores GABA, cuya disfunción se asocia con los trastornos de ansiedad.



(Siga aquí: ¿Adicto al azúcar? Le damos cinco consejos para dejar de consumir este ingrediente).



De hecho, una revisión sistemática compartida en Phytotherapy Research respalda aquellas propiedades. De acuerdo con la publicación, la suplementación con extracto de ashwagandha tiene efectos favorables para el alivio de la ansiedad.

¿La ashwagandha tiene alguna contraindicación?



Los expertos del portal 'Mejorconsalud.com' señalan que todos los remedios herbales derivados de la ashwagandha deben emplearse con cuidado. Del mismo modo como ocurre con otras plantas, existen riesgos de efectos secundarios indeseables.



(Siga aquí: Control del riesgo cardiovascular: ¿Cómo contribuye al bienestar del cerebro?).



En este caso, su contenido de alcaloides hace que sea incompatible con algunos pacientes y sus tratamientos médicos. De acuerdo con la National Library of Medicine, la ashwagandha está contraindicada en los siguientes casos:

Embarazo y lactancia. Enfermedades autoinmunes, como artritis, lupus y esclerosis múltiple. Sensibilidad gástrica (los efectos secundarios más comunes son malestar estomacal, diarrea y vómitos). Tratamientos con antidepresivos como el zolpiden, el clonazepan, la sertralina y otros. Uso en conjunto con medicamentos para la hipertensión, inmunosupresores, medicamentos antidiabéticos, píldoras de hormona tiroidea y medicamentos sedantes (benzodiazepinas y depresores del SNC). Cirugía programada (se debe suspender su ingesta al menos dos semanas antes).

Vale destacar que debido a la falta de estudios al respecto, no se recomienda en niños menores de 12 años.



Cuando se usa de forma oral, su consumo no debe superar los tres meses. En cuanto a su empleo tópico, no hay en la actualidad trabajos que avalen su seguridad.



ALEJANDRA OSPINA CORDERO

​REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias