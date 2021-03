Descuentos, premios y actividades gratis, regalo de Aruba a turistas

El turismo fue uno de los sectores más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus, pero en la actualidad, a nivel mundial, este sector le apuestan a una reactivación con bioseguridad.



En ese sentido y luego de superar los picos de coronavirus, la isla de Aruba ha lanzado la campaña 'Felicidad extendida', que busca no solo activar su economía sino también brindarle a todos los viajeros una experiencia inolvidable.



Para ello, teniendo en cuenta que el 20 de marzo era el día internacional de la felicidad y que ésta es la isla más feliz del Caribe, las autoridades de la región decidieron extender esta 'celebración' con promociones, eventos y grandes sorpresas para todos los turistas.



“Para Aruba el día internacional de la felicidad no solo es el 20 de marzo, si no que quisimos festejar esta fecha todo el mes, por eso decidimos sorprender a algunas personas durante su estadía con más de 30 ofertas en hoteles, restaurantes, actividades y tarifas especiales en aerolíneas", explicó Miriam Dabian, Directora de la Autoridad de Turismo para Latinoamérica.



Gracias a esta iniciativa, durante el mes de marzo, los viajeros podrán disfrutar de beneficios como noches, postres y actividades gratis, descuentos y tarifas especiales en tiquetes aéreos. Una estrategia que permite que las personas puedan disfrutar al máximo de las playas, villas, parques y delicias gastronómicas que ofrece la isla



Estas promociones no solo benefician a los turistas sino que contribuyen a la reactivación de la región, por lo que todos los escenarios turísticos de Aruba cumplen con estrictos protocolos de bioseguridad. De tal forma que se salvaguarda la vida de locales y extranjeros.



De hecho, la isla cuenta con una guía en la que los viajeros pueden conocer lugares certificados, es decir, espacios que cuentan con protocolos aprobados por las autoridades sanitarias. El Código de Salud y Felicidad de Aruba, es una herramienta muy útil que todo turista debería conocer para hacer de si estadía una experiencia inolvidable y libre de coronavirus.



