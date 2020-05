¡Ánimo, con el ejercicio siempre ganará!

Los límites están solo en la mente; por eso, en estos momentos en que está cambiando de manera drástica el estilo de vida en el mundo es importante que cada persona se ocupe, de forma tranquila, creativa y divertida, de su autocuidado físico y mental.

Pero ¿por qué es bueno y necesario ejercitarse? “Al hacerlo de manera regular, elevamos los niveles de hormonas como la serotonina, la dopamina, la oxitocina y las endorfinas (hormonas de la felicidad). La motivación debe ser sentirnos en balance y contrarrestar los niveles altos de cortisol en el cuerpo (definida como la hormona del estrés), característicos en situaciones como la que estamos viviendo”, explica Juanita Uribe, especialista en nutrición y ejercicio y quien además desarrolla programas de entrenamiento para poblaciones especiales (atletas, embarazadas, personas con lesiones o síndrome metabólico, osteoporosis, etc.).



El primer paso es el manejo correcto del cuerpo y de la mente. “El pensamiento positivo, la meditación y la actividad física deben estar incluidos en la rutina diaria porque fisiológicamente está demostrado que solo el cuerpo que se ejercita logra mantener niveles de energía adecuados, disminuir el estrés, mejorar la calidad del sueño y tener en óptimas condiciones sus sistemas inmune, musculo-esquelético, respiratorio y digestivo”, explica Uribe, especialista en biomecánica, salud hormonal y endocrinología.



De acuerdo con ella, al ejercitarse “estaremos protegidos de sufrir depresión, antojos por alimentos con alto contenido de azúcar, retención de agua y grasa y de pensamientos negativos y comportamientos inadecuados”.



Hacer ejercicio en la dosis correcta y de manera regular es fundamental para tener comportamientos y acciones coherentes que aporten bienestar y permitan superar de manera exitosa las circunstancias actuales. “Hacernos cargo de nosotros mismos tendrá una afectación positiva en las personas cercanas y nos vuelve referentes para muchas más”, explica Uribe, coach de salud y vida.



Entonces, ¡manos a la obra! Notará lo provechoso que es seguir una rutina sencilla de ejercicios a diario. La frecuencia de la siguiente debe ser de tres a siete días por semana. La intensidad puede variar, alternando días de entrenamiento más fuertes con otros más suaves y que permitan la recuperación activa. El tiempo por sesión es de entre 20 y 60 minutos para lograr adaptación.



Todo depende de su propio ritmo y estado físico. Así que no se apresure y escuche su cuerpo. ¡Ah! Y no olvide incluir ejercicios de fortalecimiento muscular y también los que logran la elevación de la frecuencia cardíaca, como simular el salto de lazo. ¡Aquí vamos!



1. ´V sit up´

Sentado, enfoque su mirada en un punto fijo para mantener el balance, la espalda está recta y las puntas de los pies elevados del piso. Exhale y eleve las piernas y los brazos extendidos en la misma dirección, regrese a la postura inicial y repita manteniendo el tronco estable. Mantenga la fuerza en el core (músculos abdominales, lumbares, de la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna) y téngalo ligeramente contraído y respire normalmente. La flexibilidad y estabilidad son necesarias.

Series: 4.

Repeticiones: 15 a 20.

2. Plancha prona con transferencia

Transfiera el peso del cuerpo de adelante hacia atrás lo más rápido posible. Mantenga las manos y pies estáticos. Este ejercicio pondrá a prueba la flexibilidad y fuerza muscular y elevará su frecuencia cardíaca.

Series: 4.

Repeticiones: 15 a 20.

3. Plancha lateral

Estabilidad y resistencia son el objetivo. Partiendo de esta posición, con brazos y piernas estirados y el abdomen y glúteos ligeramente contraídos, doble el brazo y la pierna que están arriba, lleve al tiempo el codo a la rodilla y mantenga el resto del cuerpo estable. Vuelva a la posición inicial. Repita este movimiento por ambos lados.

Series: 4.

Repeticiones: 15 a 20.

4. Gateo

Este movimiento requiere de coordinación y fuerza en el tronco. Simule gatear alternando lados y regrese al punto inicial. Las rodillas están siempre elevadas del piso.

Series: 4.

Repeticiones: 15 a 20 (el movimiento de derecha a izquierda es una repetición)

5. Patada frontal

Este movimiento busca la elevación de la frecuencia cardíaca, la fuerza, la flexibilidad y la estabilidad. La pelvis está siempre elevada del piso. Eleve la pierna extendida y el brazo contrario de forma simultánea y alterne los lados.

Series: 4.

Repeticiones: 15 a 20 de cada lado.

