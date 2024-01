Amistad: ¿qué hacer si los amigos de su pareja no le caen bien? Esto dice la psicología

Mantener una relación de pareja implica crear lazos de afecto y lealtad con las personas que rodean a ese ser amado, tanto con la familia como con los amigos más cercanos que han acompañado a su novia o compañero a lo largo de su vida, antes de su llegada y durante su unión.



Sin embargo, se pueden presentar algunas dificultades al momento de establecer estos lazos, y mucho más si estas amistades, que son tan importantes para el otro, no son tanto de su agrado.

Vale aclarar que lo primordial es no olvidar que los amigos pueden ser un gran soporte para cada persona, y que estos son fundamentales dentro de las relaciones interpersonales, debido al escenario de seguridad que pueden crear.



(Le puede interesar: ¿Se puede vivir sin amigos? Esto responden los expertos desde la psicología).



Incluso, en momentos de enfermedad, los amigos también pueden tener una influencia positiva dentro de los tratamientos. Así lo afirma el antropólogo, psicólogo y biólogo evolucionista, Robin Dunbar.



"Hay mucha evidencia que sugiere que las personas que tienen un buen amigo cercano se recuperan más rápido de las enfermedades, de las cirugías mayores y similares", señala el experto para la 'BBC'.



En ese sentido y otros aspectos de la vida, mantener las conexiones con los amigos es primordial, por ello si a usted no le agradan los de su pareja, la psicología recomienda las siguientes acciones que ayuden a mejorar esa sensación o a sobrellevarla y de paso a no crear posibles conflictos en la relación.



(Siga leyendo: SlitherIO: así puede jugar con sus amigos en el popular de 'La serpiente').



De acuerdo con el portal 'Psicología y Formación' de la clínica de dicha especialidad en España, la primera recomendación para sortear esta situación es nunca prohibirle a su pareja que esté con sus amistades, así como pedirle que deje de frecuentarlas.



Esta actitud puede ser egoísta y generar dificultades dentro de la relación. Por ello, los expertos aconsejan que se llegue a mediaciones, como también incluir en aquellos planes, donde todos deben participar en reuniones o encuentros, amigos suyos que puedan darle un apoyo y ayudar a sobrellevar la situación.

Así mismo, aconsejan aceptar que estas personas hacen parte de la vida del ser amado, y mientras no le causen un daño y ofrezcan una buena amistad, leal, respetuosa e incondicional, es necesario que como su pareja esté abierto a tratar de entender las conexiones que estos tienen entre sí y respetarla.



(Lea también: Epa Colombia y dos amigos casi pierden la vida en un kayak).



"Muchas veces es necesario encontrar acomodo a las exigencias o necesidades de distintos ámbitos. En estos casos, suele ser imprescindible desarrollar capacidad de escucha, negociación y compromiso; solo de esta manera se puede garantizar que ambas partes de la pareja ven sus necesidades cubiertas", asegura el portal citado anteriormente.



Tenga en cuenta que esto se debe dar dentro de los límites del respeto, en el que aquellos lazos, también respeten su unión y no hayan trasgredido ni interferido en la vida privada de la misma.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias