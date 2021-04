Amazonia, una selva que arde: víctimas y deforestadores

“Me explicaron que mi esposo tenía una orden de captura y que me llevarían a La Macarena (Meta) en su lugar, porque él no estaba. Duramos como 15 minutos discutiendo porque no había razón para que hicieran eso. Les dije que no podía dejar a mi nieto solo, pero nada valió. Me amenazaron con que se lo iban a llevar y del susto acepté subirme al helicóptero. Uno de ellos me dijo que me daba la oportunidad de empacar dos mudas de ropa y útiles de aseo. Nos subieron al helicóptero, nos quitaron el celular, nos sentaron en el suelo; yo solo rezaba para que no nos fuéramos a estrellar con otro de los helicópteros. Todo fue un atropello”.

1 de febrero de 2020

Mientras esto ocurría en su finca, en otros puntos del Parque Nacional los Picachos, un área protegida en donde se han talado y quemado 4.967 hectáreas de bosque virgen en los últimos siete años, otro grupo de soldados y policías capturaron a quienes la Fiscalía, a partir de sus investigaciones, señaló de ser los responsables. De acuerdo con los datos de la Asociación Campesina Ambiental del Losada-Guayabero (Ascal-G), que opera en el Meta y Caquetá, ese día capturaron a 20 personas, 14 adultos y 6 menores de edad. Cuando Gloria aterrizó en La Macarena, supo que no era la única. Allí se encontró con algunas de sus vecinas acompañadas de sus hijos, también menores de edad. “De La Macarena nos llevaron a Florencia (Caquetá). Llegamos faltando 5 para las 5 de la tarde y allá nos dividieron. A los niños se los llevaron en una camioneta y a nosotros, en otra. Nos llevaron a la Fiscalía y a mi nieto se lo llevaron por una noche al Bienestar Familiar, mientras la mamá iba por él. En la Fiscalía nos hicieron muchas preguntas y nos tomaron muchas fotos”, sigue Gloria en su relato. Cuenta que unos quedaron libres porque no estaban en la lista de la Fiscalía, y otros porque aunque estaban señalados, no existían pruebas contundentes contra ellos. Hoy tienen prohibido volver a los Parques Nacionales, lo que significa que no podrán volver a sus casas, ubicadas dentro de zonas protegidas. Pero han hecho caso omiso pese a los riesgos a los que están expuestos.

3 de febrero de 2020

“Llegamos un viernes y nos dieron la libertad un domingo a las 6 de la tarde. Me dijeron que no podía volver a pisar mi finca, es decir, el parque, porque me llevarían para la cárcel La Modelo, en Bogotá. Pasaron en las noticias que habían recuperado 20.000 hectáreas de bosque, pero eso no es cierto: porque no tengo 20.000 hectáreas y porque yo sigo en mi finca y otros de los capturados también”.

1 de febrero de 2021

Para ese momento, Toledo, su esposo, no fue llevado ante las autoridades, pero su captura se dio un año después, justo la semana en la que Gloria habló con este diario en el Parque Nacional Tinigua, sentada en un salón comunal de la vereda Girasoles. “Después de eso que me pasó, seguimos en la finca y nos olvidamos de que mi esposo tenía vigente una orden de captura. El primero de febrero del 2021 salimos a vender el ganadito y a comprar la remesa. A la salida de San Vicente del Caguán, en el retén militar, le pidieron la cédula y en seguida le dijeron que quedaba detenido por cometer crímenes contra el medioambiente. Ellos pensarán que vamos a salir corriendo, pero por lo menos yo no voy a salir de mi finca. Yo frenteo hasta última hora, porque son 20 años de matrimonio que tenemos ahí y para salir corriendo por esto, no”.

2000