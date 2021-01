Amarillo y gris, los colores de moda del 2021

“En un contexto en que la gente busca la manera de reforzarse con energía, claridad y esperanza para superar una situación de incertidumbre sostenida, los tonos alentadores y llenos de vida satisfacen nuestra búsqueda de vitalidad”, así lo afirma Pantone, la empresa norteamericana autoridad en color que para el 2021 eligió al Ultimate Gray y Yellow Illuminating como los dos tonos que protagonizarán en el presente año.



(Le puede interesar: ¿Colegios privados sí podrán volver de forma presencial en Bogotá?

Según la empresa, estos colores no están destinados a ser independientes, sino que deben presentarse juntos. Por un lado, Pantone 13-0647 Illuminating es un amarillo brillante, cálido y alegre que genera vivacidad y efervescencia. Por otro, Pantone 17-5104 Ultimate Gray, evoca sensaciones de solidez y fiabilidad que son eternas y que proporcionan unos cimientos firmes. Así mismo, es un color que inspira una seguridad tranquila y traslada sensaciones de compostura, estabilidad y resiliencia.



(Vea: Los Llanos de Colombia entre los '52 lugares para amar', según NYT).



“La unión de un imperecedero gris con el amarillo vibrante expresa un mensaje de positividad combinada con fortaleza. Esta combinación de colores, práctica y sólida, aunque al mismo tiempo cálida y optimista, nos ofrece resiliencia y esperanza. Necesitamos sentirnos animados y reconfortados; es algo esencial para el alma humana”, dice Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute.

Incluir el gris y el amarillo en los muebles dará un toque moderno. Foto: Casa Hermana

¿Cómo incorporarlos?

Al igual que en años anteriores, el color que designa Pantone se vuelve protagonista en el campo del diseño, la moda, la belleza y la decoración, entre otros. Para conocer cómo incorporarlos, EL TIEMPO habló con varios expertos.



En el caso de la moda, Alejandra Bahamón, asesora de imagen certificada por Colour Me Beautiful, dijo: “Lo más importante es identificar la naturaleza de los dos colores. Ultimate Gray es un color neutro que hace parte de la línea de fríos con respecto a la temperatura del color y el Yellow Illuminating viene siendo un color complementario o un acento cálido. Lo interesante es que se pueden complementar los dos colores”.



En cuanto a la forma de introducirlos en las prendas de vestir comentó: “una manera fácil de incorporarlos en el vestuario es por medio de porcentajes. La ley del 60-30-10 funciona perfecto. Esta ley determina porcentajes dentro del vestuario, en donde el 60 por ciento es colores neutros, el 30 por ciento de complementarios y el 10 por ciento de acentos, para hacer como una armonía con los colores y la combinación. En ese caso, el Ultimate Gray entraría dentro del porcentaje del 60 por ciento y dependiendo de la personalidad, se establece al Yellow Illuminating como un color complementario o un acento”.

Una idea de look que integra ambos colores podría ser llevar una falda o un vestido gris y complementarlo con un bolso o accesorio de color amarillo.

Vale la pena mencionar que firmas como Prada, Gucci y Balmain, por mencionar algunas, apostaron por estos tonos en algunos de sus diseños de las colecciones primavera-verano 2021.

Por su parte, Alejandra Alzate, brand manager de Maquillaje de Yanbal en Colombia, compartió algunas sugerencias sobre cómo llevar estos colores en el maquillaje: “De acuerdo con estudios realizados por la compañía, los matices más intensos y atrevidos hacen sentir bien a las personas y mejoran el estado de ánimo. En esta línea, los amarillos en todas sus tonalidades y los colores atrevidos, con energía tropical y verdadera vitalidad, enmarcarán esta temporada; las calles se llenarán de looks divertidos, cargados de luz, de cultura y de emoción para no pasar desapercibidos”.

Sobre el gris dijo que es un color muy versátil que permite ser combinado fácilmente. “Este tono, acompañado de brillos e iluminadores, pigmentos con efectos brillantes, metalizados vibrantes y brillos multicolores con efectos nacarados y transparencias iridiscentes nos ayudará a obtener looks frescos, glowy y con un toque intenso y profundo…

“Por su lado, el amarillo es ideal para los amantes del maquillaje y podrán vivir una terapia de color de la mano de tonos fuertes, brillantes y vivos, que ya se han venido posicionando pero su uso será más evidente en 2021 durante el verano. Estas tonalidades fuertes, como el amarillo, serán clave para lograr un aspecto arriesgado o agregar un pop de color a un look clásico. Predominarán la inspiración en la multiculturalidad y los tonos intensos característicos de la diversidad latina”.



Utilizar puntos de luz dentro del lagrimal o un delineador en la parte superior o inferior, en alguno de estos dos colores, son algunas ideas para incorporarlos en el maquillaje.

Para lucirlos en casa

Con respecto a la decoración y diseño de interiores, Andrea Jaramillo, cofundadora de Casa Hermana, marketplace de decoración, afirmó: “El Ultimate Gray de este año es un neutral que brinda muchas posibilidades al momento de decorar. En paredes, muebles o lencería, este tono es una opción elegante y equilibrada. Con esto en mente puedes apostar por dos estilos: un look monocromático en el que se puede jugar con accesorios de colores que varían levemente o un look de contrastes. Ahí es donde entra a jugar el Illuminating. Si no eres muy arriesgado con el color al momento de decorar espacios, entonces aplica el amarillo en detalles pequeños como cojines, una alfombra, una poltrona o incluso en alguna pared”.



Finalmente, sugiere: “Los murales serán tendencia este año, así que puedes crear una pared e incluir el gris y el amarillo para darle un toque moderno”.