Una investigación de la Universidad de Harvard encontró que una de cada 10 personas presenta hinchazón después de consumir algunas comidas.



Los efectos se generan en forma de gases, cólicos y sensaciones incómodas de plenitud en el abdomen.



La Universidad en consecuencia de sus hallazgos, informó cuáles podrían ser los alimentos que están causando esta inflación en el abdomen.



Aquí le contamos cuáles son estos los alimentos:



Alimentos endulzados

Según expertos, es preferible comer panes del día y no de los que se venden en paquetes. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

La mala absorción de la fructuosa afecta el 50% de la población, pues ocurre cuando las células no pueden absorberla.



Tenga en cuenta que de vez en cuando no está mal consumir fructosa. Sin embargo, trate de no consumir en exceso los alimentos que contengan altos niveles de jarabe de maíz.



Estos alimentos pueden ser:



-Dulce

-Pan envasado y productos horneados

-Fruta envasada

-Productos lácteos endulzados como el yogur.

-Salsas como salsa de tomate, refrescos y jugos.

Frutas ricas en fructosa

Trate de consumir en menor medida las siguientes frutas.



-Manzanas

-Sandía

-Uvas

-Pomelo

-Nectarina

-Ciruelas

-Duraznos

-Plátanos maduros

-Ciruelas pasas

-Pasas

Verduras con fructanos y galactanos

Aunque no lo crea las verduras también pueden causar inflamación en el abdomen, estas son algunas de ellas.



-Espárragos

-Calabacín

-Cebollas

-Chalotes

-Puerros

-Espárragos

-Alcachofas

-Remolachas

-Coles de Bruselas

-Col de Saboya

-Hinojo

Leche y productos lácteos

Este alimento es tratado con antibióticos que pueden afectar el desempeño sexual. Foto: iStock

La intolerancia a la lactosa afecta al 68 por ciento de la población. Por eso, alimentos como el queso, la mantequilla, yogurt, entre otros, podría caerle pesado.

Legumbres

La cazuelas de frijoles es una de las preparaciones más populares en Antioquia. Foto: Extraído de Instagram:@lacrujirestaurante

Legumbres como lentejas, los guisantes y muchos frijoles contienen rafinosa , una especie de azúcar que el cuerpo tiene problemas para descomponer.



Por otra parte, los frijoles pueden ser ricos en fibra y contienen alto consumo puede aumentar los gases.

Sustitutos del azúcar

La ingesta de azúcar debe considerarse según dos calcificaciones. Foto: iStock

Los alcoholes de azúcar (que terminan en -ol) como sorbitol, manitol, xilitol y eritritol. Podrían provocar gases e hinchazón porque no podemos descomponerlos.



Granos

Cultivo de trigo. Foto: AFP

El trigo, la cebada y el centeno contienen gluten pueden causar hinchazón en personas intolerantes.



Alimentos fermentados

Ojo, las mujeres puede presentar más complicaciones de salud que los hombres al consumir licor. Foto: iStock

También, los alimentos fermentados pueden fortalecer su microbioma intestinal. Sin embargo, pueden causar hinchazón y gases temporales.



Debe limitar alimentos como el kimchi, kombucha y chucrut.

